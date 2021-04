Economia



Alida Vatteroni, neo-presidente Confesercenti: "Situazione complicata, ma mi piacciono le sfide"

mercoledì, 21 aprile 2021, 11:12

di francesca vatteroni

Confesercenti di Carrara cambia volto, sia con le imminenti elezioni dei vari presidenti di categoria, sia con l'elezione del suo nuovo presidente o meglio la sua neo eletta presidente. Infatti Alida Vatteroni, titolare di uno storico studio fotografico a Marina in piazza Menconi, Foto Studio Ciak, ha accettato la sfida che le ha proposto l'associazione e associati, e proverà a traghettare le attività economiche e il commercio del territorio, è sperabile al più presto, fuori dalle terribili acque tempestose in cui sono state gettate dall'emergenza sanitaria.

Alida Vatteroni, che succede a Nando Guadagni arrivato a fine mandato, è consapevole delle difficoltà che la attendono. "La situazione è molto complicata - dice - se prima c'erano dei problemi ora ci sonno delle montagne. Le attività devono tutte far ripartire la macchina, cercheremo di essere a fianco di tutti. Ora - ha annunciato la neo presidente - avvieremo una serie di consultazioni, si cercherà di capire in che modo dare una mano, guardando a tutto il commercio e non a settori specifici".

Parla di una specie di porta a porta, anche in modalità on line per il momento, la presidentessa di Confesercenti, allo scopo di ascoltare le esigenze di ognuno: un lavoro capillare di ascolto.

"Si spera che aiutati dalla buona stagione si possano discutere e mettere in pratica soluzioni per rimettere in moto la macchina - si è auspicata Alida Vatteroni - cercando una formula che desti interesse per il nostro paese: l'idea è andare settore per settore e parlare con le parti interessate per raccogliere le loro istanze".

L'obiettivo del presidente è di recuperare un po' di movimento per le attività economiche e un po' di stabilità lavorativa per gli imprenditori.

"Per fare questo - ha risposto alla nostra domanda Alida Vatteroni - dobbiamo necessariamente viaggiare in sintonia con l'Amministrazione. Abbiamo necessariamente bisogno dell'avvallo dell'Amministrazione comunale. Certo ora non sappiamo con chi dovremo rapportarci-ha fatto notare Vatteroni riferendosi alle dimissioni freschissime dell'ormai ex assessore al commercio Giovanni Macchiarini- Sicuramente adesso la situazione si è complicata ancora di più-ha osservato non nascondendo un po' di preoccupazione- ma magari ci sarà qualcuno di nuovo. Non ho conosciuto Macchiarini, non mi ci sono mai rapportata e non saprei esprimere un giudizio: speriamo comunque che chiunque ci sarà ci ascolti. Devono ascoltarci per cercare di trovare insieme possibili soluzioni".

Facciamo inevitabilmente una domanda anche sul bando dell'amministrazione che metteva a disposizione una somma pari a Euro 550.000,00 da assegnare attraverso aiuti finanziari a fondo perduto a quelle imprese che avevano subito un calo di fatturato del 50% nel 2020 rispetto al 2019. Un bando che, scaduto il 31 marzo, da quanto riferito in Consiglio comunale ieri sera su domanda della consigliere di opposizione Psi Giuseppina Andreazzoli, ha visto pervenire un numero esiguo di domande: circa una sessantina, ha illustrato l'assessore al bilancio Matteo Martinelli.

"Noi avevamo sottolineato questa criticità - ha considerato la presidentessa di Confesercenti - e infatti sono arrivate poche domande: era prevista una percentuale di perdita troppo alta, un calo del 50% : è tanto, anche perché qualche attività ha riaperto per un breve periodo l'anno scorso, nel mio caso per esempio la perdita è del 40% e poi-ha fatto notare Vatteroni-c'è un altro requisito che ha tenuto fuori tanti: bisognava essere in pari con il pagamento delle tasse ma tante aziende hanno dovuto scegliere se mangiare o pagare le tasse. Anche lo Stato e le Regioni quando assegnano aiuti fanno riferimento a parametri più bassi, a perdite sul 30% o 40%. E' stato un bando che non strutturato per avere un accesso facile: speriamo nel prossimo".

Ha concluso poi la nuova presidente: "Adesso è impossibile fare progetti a breve ma lavoreremo per cercare una programmazione e una progettualità appena possibile. A me piacciono le sfide, sono stimolanti ed è un piacere pensare di poter dare una mano in una situazione come questa, dare un pochino del proprio tempo in nome della solidarietà che oggi è essenziale. Così come ha fatto il nostro segretario di Confesercenti, stando a fianco ai commercianti in prima persona in questi momenti. Penso di essere nel posto giusto".