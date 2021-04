Economia



Casa Betania e il progetto di benessere aziendale con GQuadro

venerdì, 2 aprile 2021, 23:41

di beatrice damonte

Si è tenuta la conferenza della Cooperativa sociale Casa Betania, che ha presentato i risultati dati dal progetto di formazione di benessere aziendale fatto in collaborazione con Gquadro ed Etruscaform. Presenti alla conferenza: Bruno Lazzoni, presidente di Casa Betania, Giulia Severi, vice presidente della cooperativa, Sara Vatteroni, responsabile dell’area legale, Giacomo Zucchelli, sociologo di GQuadro e Gabriel Del Sarto, direttore dell’agenzia formativa Etruscaform.

Il progetto, concluso nella seconda parte del 2020, aveva come focus lo studio del benessere e della condizione dei collaboratori della cooperativa ed è stato sviluppato per evidenziare quali sono le criticità da risolvere per poter garantire un ambiente di lavoro sereno e funzionale, soprattutto considerata la grande diversità di figure professionali che operano nei vari servizi forniti da Casa Betania.

Il progetto è stato suddiviso in 3 parti: nella prima è stata fatta un’indagine anonima dove sono stati dati questionari anonimi per studiare il clima di lavoro; la seconda consisteva in colloqui individuali con i collaboratori volte a individuare su alcuni ambiti, come lo stress, i problemi di comunicazione, il clima tra i colleghi, il coinvolgimento o l’utilità del lavoro; la terza e ultima parte è stata svolta con 24 ore di formazione, svolta in modalità da remoto, dove si è cercato di costruire le identità, le convinzioni, i valori e le capacità da applicare per vivere nell’ambiente.

I dati dell’analisi presentati dal sociologo Giacomo Zucchelli evidenziano, tra le altre cose, che Casa Betania è un’organizzazione a prevalenza femminile con gruppi di età tra 25 e 35 anni e tra 46 e 55 anni e che l’80% dei soggetti è soddisfatto della collaborazione.

Le criticità maggiori sono state rilevate soprattutto per quanto riguarda il benessere psico-fisico dei collaboratori, dovuto principalmente allo stress. “Questo è dovuto al fatto che chi, come noi, lavora nel terzo settore –spiega Giulia Severi- è esposto a una serie di rischi importanti come il “burn-out”, perché ci occupiamo degli ultimi e le storie degli ultimi non sono storie semplici; chi le riceve deve fare un grande lavoro di elaborazione e di distacco per non perdere l’obiettivo, l’efficacia e non rimetterci a livello di tensione psicologica”.

“L’analisi ha già prodotto dei cambiamenti –dichiara Sara Vatteroni- non abbiamo solo fatto un’analisi generale, ma ci siamo poi concentrati sui singoli, per individuare chi era in posizione più fragile e chi aveva maggiormente problemi di stress e abbiamo apportato modifiche a livello organizzativo e preparato attività da poter fare insieme”.

Questo progetto ha dato spunto per altri progetti futuri di Casa Betania, come un progetto che avverrà in collaborazione con la pittrice Ilaria Melis con la quale i collaboratori costruiranno un albero che rappresenterà i valori dell’organizzazione.