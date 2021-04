Economia



Cna: "Decreto riaperture: artigiani delusi, governo ci ripensi"

giovedì, 22 aprile 2021, 14:40

Delusione, rabbia e tanta preoccupazione. Il decreto riaperture si prende il gioco delle imprese e delle famiglie. E' molto duro il commento di Cna Massa Carrara all'indomani della presentazione delle misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. In un comunicato congiunto insieme a Casartigiani e Confartigianato, Cna aveva espresso "delusione per le punitive indicazioni del Governo in merito alle riaperture".



"Questo è il risultato – spiega Andrea Borghini, Presidente Cna Agroalimentare Massa Carrara – della quasi totale assenza di dialogo e confronto con le categorie e le imprese. Non si può partorire un decreto riaperture con questa formula assurda. Non possiamo essere soddisfatti di fronte a misure e condizioni che appaiono del tutto ingiustificate e discriminatorie nei confronti di attività che hanno dimostrato di non incidere in alcun modo sull'andamento dei contagi". Cna si era fatta promotrice, alcuni giorni fa, di un incontro con il Presidente della X Commissione, Martina Nardi.



"Stiamo cercando – prosegue Borghini – di portare avanti le nostre proposte che sono proposte di buonsenso per iniziare a convivere con questo virus anche al di là di questa estate. Si naviga a vista". Delusione viene manifestata anche per l'assenza di indicazioni per le attività di catering ed eventi in occasioni delle cerimonie civili e religiose, con ulteriore gravissimo pregiudizio per le imprese. Il provvedimento prevede – scrivono Cna, Casartigiani e Confartigianato – la riapertura da lunedì 26 aprile per il consumo al tavolo, nella sola zona gialla, ma solo all'aperto e fino alle 22.00. Soltanto dal 1 giugno sarà possibile svolgere le attività al chiuso, ma con l'incomprensibile – spiegano ancora le tre associazioni – limitazione alle ore 18 mentre dalla prossima settimana sarà possibile praticare calcetto che è notoriamente uno sport di contatto.

"Confidiamo – conclude Borghini – in una correzione dell'attuale orientamento nei confronti delle attività di ristorazione che sono praticamente chiuse da ottobre. L'attivazione di un comitato di crisi a livello nazionale composto da più soggetti tra cui Inps, Inail, sindacati e naturalmente da chi rappresenta le imprese avrebbe evitato frizioni ed altre situazioni di imbarazzo generale. Queste previsioni non ci soddisfano".