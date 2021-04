Cna Massa Carrara cerca un esperto contabile a tempo indeterminato full time

Altri articoli in Economia

giovedì, 29 aprile 2021, 09:30

Si è tenuta nella mattinata del 27 aprile la prima riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, dopo l’insediamento del presidente Mario Sommariva

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:40

Il presidente di Confartigianato, Sergio Chericoni, preoccupato per il futuro del polo fieristico: "Significa voler chiudere la Fiera e non possiamo accettarlo"

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:02

Cna in pressing sul Ministero dello Sviluppo Economico per far ripartire il settore delle cerimonie e degli eventi che anche nella provincia di Massa Carrara conta, tra indotto e imprese, migliaia di addetti lungo tutta la filiera

lunedì, 26 aprile 2021, 21:59

L'affondo di Angelo Lieti, referente Uiltrasporti: "Prevista una multa per ogni pagamento rifiutato. Il presidente Giani, il sindaco Persiani e il prefetto intervengano per ripristinare la legalità"

lunedì, 26 aprile 2021, 21:54

Nell’ambito della Medicina nucleare di Massa è stata perfezionata un’innovativa metodica che contribuirà a garantire la guarigione di molte persone, una nuova arma per identificare precocemente la ripresa del tumore alla prostata dopo una iniziale apparente guarigione

sabato, 24 aprile 2021, 19:46

Nuova sede e salto di qualità per Confimpresa Massa Carrara, Master Italia e Tara: gli storici uffici, dalla Galleria Da Vinci, si sono trasferiti in viale Eugenio Chiesa 22, angolo piazza Liberazione, in uno spazio molto ampio che consente di accrescere le attività