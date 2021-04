Economia



Confartigianato Imprese di pulizie di Massa Carrara: attivato tavolo di lavoro permanente

martedì, 13 aprile 2021, 17:28

Visto il perdurare della drammatica emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, il 10 marzo 2021 si è ricostituito il TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE SULLE PULIZIE PROFESSIONALI E LA SANIFICAZIONE che riunisce le principali associazioni del comparto delle imprese di pulizia.

Marina Rolla, in qualità di presidente regionale e provinciale di Confartigianato Imprese di Pulizie, sottolinea come si sia rilevato un preoccupante calo di attenzione verso la sanificazione e ha evidenziato, inoltre, il ruolo fondamentale cui è nuovamente chiamato tutto il settore della pulizia professionale nella drammatica situazione che il Paese sta attraversando, stante la necessità di garantire un elevato standard igienico degli ambienti che si occupano della sanificazione e decontaminazione degli spazi per la tutela della salute pubblica.

Per Marina Rolla il Tavolo, raggruppando una percentuale di Operatori estremamente significativa e rappresentativa del settore, auspicando e lavorando per l’inclusione di altri Soggetti utili allo scopo, in totale spirito di servizio nei confronti del Paese, si propone come punto di riferimento per tutte le problematiche relative alla pulizia professionale e alla sanificazione e auspica il proprio coinvolgimento, da parte delle Istituzioni, nei processi decisionali volti al contenimento dell’epidemia da SarsCoV2 e, più in generale, delle questioni legate alla pulizia, disinfezione e sanificazione e al contenimento del rischio infettivo legato alla salubrità e alla pulizia delle strutture pubbliche e private, avendo cura di evidenziare le varie fasi necessarie per arrivare alla “sanificazione” di particolari ambienti e procedure per mantenere corretti standard di qualità/salubrità degli ambienti.

Fondamentale per Marina Rolla che il Tavolo ponga l’accento sulla necessità e l’urgenza di un intervento teso a favorire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

La valorizzazione del settore e dei suoi operatori; la standardizzazione dei processi e dei protocolli di pulizia, compresa la predisposizione che tenga conto degli effettivi tempi e metodologie di esecuzione della prestazione delle fasi e procedure necessarie per garantire un risultato a regola d’arte. Definire le specifiche procedure in funzione dei luoghi, delle destinazioni d’uso e dalla valutazione del rischio (quando cioè è sufficiente attuare la procedura di pulizia e disinfezione e quando invece è necessario in aggiunta procedere anche alla sanificazione mediante specifiche attività svolte professionalmente) e quali prassi, procedure e processi preventivi sia necessario porre in atto per tutelare la salute propria e collettiva.

La ridefinizione della normativa, del concetto di sanificazione e di quali siano i soggetti abilitati a tale prestazione professionale.

Il riconoscimento delle competenze professionali, parimenti a quanto riportato nei più recenti testi di legge, dell’importanza di una adeguata formazione specifica e dei percorsi di qualificazione di tutti gli operatori addetti alla sanificazione.

Quest’ultimo punto, difficilmente contestabile e assolutamente condiviso da Confartigianato Imprese di Pulizia Massa Carrara, sposta l’attenzione sulla qualità della prestazione resa.

Difficilmente la scarsa pulizia o la generale sensazione percepita di scarsa igiene, deriva dalla mancata formazione dei lavoratori o degli operatori. Semmai deriva da tagli continui alla spesa di questi servizi finora non considerati nella loro importanza in termini di prevenzione della salute.

Le imprese di pulizie, conclude Marina Rolla, svolgono un ruolo fondamentale per garantire misure di sicurezza adeguate alla lotta contro il Covid-19 e devono essere tutelate e sostenute in maniera adeguate per poter svolgere al meglio, con competenza e professionalità, il loro ruolo.