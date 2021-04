Economia



Confartigianato: "Pronti a dare il nostro contributo al piano vaccinale"

venerdì, 23 aprile 2021, 15:19

"Il Governo ha riconosciuto formalmente la partecipazione delle imprese allo sforzo per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, recependone lo spirito solidale e partecipativo. La nostra associazione è pronta a dare un prezioso contributo, grazie anche a un accordo sottoscritto con un importante studio medico polispecialistico della provincia".



Così il direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi, rilancia la campagna di vaccinazione: "Con il protocollo condiviso del 6 aprile – prosegue -, finalizzato a supportare la rapida realizzazione del piano vaccinale, le imprese potranno avere un ruolo determinante nella lotta al virus, per la tutela dell'intera collettività, e per la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza, anche per il tramite delle proprie associazioni di categoria. Sul versante organizzativo, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario e con il contributo tecnico-scientifico dell'Inail, hanno adottato Indicazioni ad interim per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, da applicare sull'intero territorio nazionale per la costituzione, l'allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. Nel rispetto delle priorità per le categorie maggiormente a rischio (per età, patologie o mansioni lavorative), le vaccinazioni potranno eseguirsi in azienda, o nelle associazioni di categoria, nei centri medici accreditati, indipendentemente dall'età dei lavoratori, a condizione che ci sia disponibilità di siero".



Un protocollo che per essere operativo ha ovviamente bisogno di una quantità sufficiente di fiale.



"Il Ministro della salute ha evidenziato che non appena ultimate le vaccinazioni delle categorie fragili, questo sarà un ulteriore canale che si affiancherà a quello della sanità territoriale – conclude Mascardi -. Nel frattempo, comunque, la nostra associazione ha già siglato un'importante convenzione con uno studio medico polispecialistico della provincia. Risolti i problemi logistici e di approvvigionamento, tutte le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente a noi per conoscere i requisiti per la vaccinazione, programmare il piano vaccinale aziendale e prenotare la seduta vaccinale e i controlli".