Economia



Confartigianato: "Riapertura a metà non basta al rilancio. Ristoranti al chiuso, un pass per vaccinati e immuni"

venerdì, 30 aprile 2021, 15:00

"Altro che riapertura dei ristoranti: l'ultimo decreto rappresenta forse l'emblema di un paese che non sa organizzarsi. Dopo oltre un anno di pandemia, questo è il meglio che riesce a fare il Governo? Un provvedimento a metà, che non è né carne né pesce. Possono aprire i locali che hanno la fortuna di poter usufruire di spazi all'esterno e gli altri restano chiusi? Una discriminazione che mette in freezer un'attività su due. Bisognava investire su strumenti tecnologici e consentire almeno di aprire i locali al chiuso per vaccinati e immuni. Come sta pensando di fare la provincia autonoma di Bolzano con un green pass da introdurre nei prossimi giorni. Una sfida che oggi rilanciamo al Governo e alla Regione".



Chiede di cambiare passo la dirigenza di Confartigianato Massa Carrara e lo fa a poche ore dal decreto del Governo che ha riaperto le attività di ristorazione a pranzo e a cena a partire dal 26 aprile ma solo all'aperto.



"Per qualcuno la fine di un incubo, per altri l'incubo continua con in più una buona dose di risentimento. Nonostante il permanere del coprifuoco alle 22, che di fatto complicherà il servizio serale, e pur rimanendo ancorati alla clemenza del meteo, un passo avanti è stato fatto ma non per tutti. Non per quei ristoratori, oltre la metà, che non dispongono di spazi esterni e che si vedranno ancora costretti a tenere chiuso o a limitarsi ad asporto e consegne a domicilio e con la concorrenza di chi invece potrà servire nei tavoli all'aperto. Se riaprire è stato un piccolo passo in avanti – prosegue l'associazione datoriale apuana – ma si finisce per discriminare chi non ha spazi esterni. Siamo convinti che si potesse fare qualcosa di più, senza rischiare troppo".



La dirigenza di Confartigianato propone quindi di "limitare la misura attuale a una fase transitoria brevissima" e lancia la sfida ai Comuni: "Bisogna mettere a disposizione dei ristoratori più spazi esterni possibili. L'anno scorso, la categoria ha perso circa il 40% del fatturato, i primi mesi del 2021 hanno confermato il dato negativo. Calo del turismo e crisi economica generalizzata sembrano non far intravedere nel breve periodo una ripresa del settore. Pertanto se non interverranno modifiche a quanto disposto dal decreto 21 aprile auspichiamo un ulteriore intervento economico del governo per il sostegno di chi, ulteriormente, è rimasto indietro. Soprattutto, però, crediamo che il Paese dovrebbe investire in tecnologia come strumento di rilancio e contrasto alla pandemia, dopo la pessima figura della app Immuni – conclude Confartigianato -. Oggi, a oltre un anno dall'inizio della pandemia, dovevamo essere pronti ad aprire il più possibile a immuni e vaccinati, così da far vedere veramente un segno tangibile di rilancio, di ritorno alla normalità e rompere la diffidenza degli scettici: un green pass per le sale chiuse dei ristoranti sarebbe un bel segnale".