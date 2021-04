Economia



Confartigianato: "Solo una gestione pubblica per la Imm. Esiste un piano di risanamento e rilancio?"

lunedì, 5 aprile 2021, 14:49

"Ancora una volta per la Internazionale Marmi e Macchine si gettano idee nel vuoto senza fare seminare nulla di concreto, giusto per dare l'impressione di lavorare per il territorio. Ma le parole le porta via il vento: come associazione siamo per una gestione pubblica e collegiale del territorio, quindi contro una privatizzazione. C'è da muoversi in fretta e bisogna discuterne con il territorio. Per noi la Imm rappresenta una realtà di interesse diffuso che richiede gestione super partes che solo il pubblico può garantire, ovviamente rispettando i canoni di efficienza privatistica. La situazione va presa in mano: un tavolo a cui condividere un progetto e un professionista di livello per redigere un vero piano di risanamento e rilancio".

Il presidente di Confartigianato, Sergio Chericoni, richiama i principali soci di Imm, Comune di Carrara e Regione Toscana, ai loro doveri: "Da un anno e mezzo ci sembra che il Comune abbia completamente abdicato al suo ruolo di socio di maggioranza relativa mentre la Regione ha nominato un amministratore che, da quel che ci risulta, non avrebbe approvato il bilancio 2019. Sembra, ma vorremmo avere garanzie su questo fronte, che coadiuvato da uno studio di consulenza abbia predisposto un piano di risanamento e rilancio. Ci chiediamo che cosa contenga, visto che si tratta di un commercialista di Firenze che viene saltuariamente nel territorio e da quel che ci è dato sapere non si sarebbe confrontato con nessuna realtà, dalle amministrazioni locali alla Camera di Commercio, dalle associazioni sindacali a quelle datoriali. Quindi ci domandiamo: che prospettive ci sono? Quando se ne parlerà? Si tiene in considerazione l'esposizione dei debiti verso i fornitori che coinvolgono decine di aziende per un importo complessivo che stimiamo attorno al milione di euro?".

Nel frattempo la situazione sta precipitando, mettendo a rischio la gestione e il futuro dell'ente fiera che per Confartigianato resta uno dei principali motori di sviluppo e di promozione del territorio e delle sue imprese. "Su questo fronte siamo d'accordo con il governatore Giani: nautica e marmo sono certamente le due attività principali su cui puntare per l'attività fieristica. Ma Imm è essenziale pure per l'indotto: ristoratori, albergatori, artigianato e servizi, turismo e manutenzioni. Senza contare la pubblicità indiretta per il territorio".

Insomma, la situazione è molto più articolata e complessa rispetto a un semplice polo fieristico perché bisogna far dialogare tanti attori del territorio ed è questo che chiede il presidente dell'associazione di categoria apuana: "In quest'anno di emergenza sanitaria abbiamo perso tante occasioni, soprattutto di approfondimento e di seria discussione e ci pare che la soluzione pensata dalla Regione e accettata dal Comune di Carrara non sia la strada giusta. Il futuro della Imm va affrontato in maniera collegiale, senza dimenticare i sindacati perché qui ci sono in pericolo anche i posti di lavoro di 27 dipendenti, un serio problema sociale. Uno stallo insostenibile e inaccettabile: invitiamo il Comune di Carrara e la Regione a convocare un tavolo di confronto e discussione a cui portare proposte serie da valutare con tutti i soci, le amministrazioni pubbliche, i sindacati, le associazioni di categoria e tutti gli attori del territorio".

Infine un pensiero anche alla vicina città di Massa: "Invitiamo il sindaco Francesco Persiani a rivedere la posizione del Comune. Il settore turistico e quello alberghiero hanno il maggior impatto e lo sviluppo più importante proprio sulla città che amministra e avere un ente fiera che funziona e fa promozione gioverebbe sicuramente anche e soprattutto a Massa".