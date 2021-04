Martedì controlli udito gratuiti alla farmacia Paradiso

Altri articoli in Economia

sabato, 3 aprile 2021, 18:03

Anche il NOA è uno degli ospedali abilitato dall’ AIFA per la alla somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali. Nei giorni scorsi è stato trattato il primo caso, selezionato dai medici del pronto soccorso in accordo con gli infettivologi e con la collaborazione fondamentale della farmacia ospedaliera

venerdì, 2 aprile 2021, 23:48

Sos dal consorzio Moto autoscuole di Massa e Carrara: mancano gli spazi adeguati dove poter impartire lezioni di pratica ed esami, attualmente bloccati

venerdì, 2 aprile 2021, 23:41

Si è tenuta la conferenza della Cooperativa sociale Casa Betania, che ha presentato i risultati dati dal progetto di formazione di benessere aziendale fatto in collaborazione con Gquadro ed Etruscaform

venerdì, 2 aprile 2021, 23:37

Pasqua di solidarietà per tante famiglie apuane che nei prossimi giorni riceveranno 50 chili (a testa) di prodotti agricoli Made in Italy. Coldiretti scende nuovamente in campo a sostegno di chi ha più bisogno nel momento più difficile

giovedì, 1 aprile 2021, 11:34

Le ultime donazioni sono 500 uova di cioccolato, che rallegreranno la Pasqua di altrettanti bambini, e tessere spesa. Ma in un anno a 1124 famiglie bisognose di Massa Carrara e Pontremoli sono arrivati cibo e prodotti per la pulizia della persona e della casa, attraverso le Caritas parrocchiali del territorio e grazie anche...

giovedì, 1 aprile 2021, 10:18

E' un messaggio di piena solidarietà che arriva da Confartigianato Massa Carrara che ha ricevuto diverse segnalazioni in queste ore di offese e minacce nei confronti dei rappresentanti di categoria che nella giornata di lunedì hanno preso parte all'incontro con il primo cittadino di Carrara