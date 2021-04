Economia



Minacce e offese social durante l'incontro delle categorie con il sindaco: solidarietà di Confartigianato

giovedì, 1 aprile 2021, 10:18

"Riteniamo inqualificabili e vergognosi gli attacchi che soprattutto sui social sono stati rivolti agli imprenditori di Carrara, rappresentanti delle rispettive associazioni di categoria, che hanno partecipato all'incontro con il sindaco Francesco De Pasquale. Nel momento in cui il nostro Paese richiede coesione e, sì, qualche sforzo in più per superare la crisi pandemia e tornare alla normalità c'è chi istiga l'odio sociale nei confronti di chi prova ad aiutare il territorio e le aziende a superare un momento estremamente difficile".



E' un messaggio di piena solidarietà che arriva da Confartigianato Massa Carrara che ha ricevuto diverse segnalazioni in queste ore di offese e minacce nei confronti dei rappresentanti di categoria che nella giornata di lunedì hanno preso parte all'incontro con il primo cittadino di Carrara. "C'erano almeno una ventina di persone e ne citiamo solo alcune a titolo esemplificativo perché poi sono i loro nomi quelli finiti al centro delle minacce – prosegue Confartigianato -: Nadia Cavazzini, vicepresidente di Confcommercio, e il presidente Bruno Ciuffi, Francesco Benatti presidente provinciale dei pubblici esercizi di Confesercenti, Nicola Del Nero e Andrea Borghini di Cna e Gabriele Giovannelli di Confartigianato. Erano lì proprio a difendere il ruolo delle imprese che rappresentano, quelle che hanno subito più danni dalla pandemia a causa delle chiusure disposte dai vari Dpcm che si susseguono da più di un anno. Erano lì a tutelare i diritti di tutti, come fanno da anni strenuamente per il benessere della categoria, sempre nel rispetto della legalità: ben consapevoli del drammatica crisi che sta vivendo il settore hanno deciso di non chiedere provvedimenti che vadano oltre la legalità, a partire quindi da una riduzione delle tasse locali".



Sapendo, poi, che ci sono locali che vogliono aprire in maniera abusiva, hanno confidato nei controlli da parte delle forze dell'ordine perché il timore, condiviso, è che "proseguendo su questa linea si possa compromettere il percorso fatto finora". Ed è questo l'aspetto finito al mirino di minacce e accuse, condite da parole forti se non al limite della querela. "Purtroppo continua a circolare questa mentalità che rischia soltanto di fare più danni, alla comunità e alla nostra stessa categoria. Aprire abusivamente bar, ristoranti e locali in genere – conclude Confartigianato -, rappresenta un pericolo per la diffusione del contagio da Covid-19 e crea un forte risentimento verso tutta la categoria. Capiamo che lo stress sia alle stelle, che ci siano famiglie che sono state costrette a spendere i risparmi di una vita. Siamo consapevoli che sia impossibile andare avanti in queste condizioni, con le scadenze e le rate da pagare, affitti e bollette. Ma la richiesta appunto deve essere forte e unanime: ottenere più risorse dallo Stato. Aprire in contrasto ai Dpcm e alle regole non fa altro che peggiorare le cose e creare odio fra imprenditori che dovrebbero invece marciare nella stessa direzione".