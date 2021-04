Economia



Nuova sede per Confimpresa

sabato, 24 aprile 2021, 19:46

Nuova sede e salto di qualità per Confimpresa Massa Carrara, Master Italia e Tara: gli storici uffici, dalla Galleria Da Vinci, si sono trasferiti in viale Eugenio Chiesa 22, angolo piazza Liberazione, in uno spazio molto ampio che consente di accrescere le attività. Molti gli ambiziosi progetti che il direttore, Daniele Tarantino, intende condurre: “Crediamo molto sulle imprese locali – osserva – in quanto il rapporto con i nostri associati è basato sulla fiducia”.

Svolgete i corsi di formazione, durante la pandemia come sono stati programmati? “

C’è una significativa ripresa. All’inizio della crisi sanitaria tante aziende si sono trovate in difficoltà e anche il nostro lavoro di formazione si era bloccato. Adesso c’è una riapertura. Riusciamo a fare corsi di formazione a distanza e questo facilita l’attività. Possiamo essere raggiunti da corsisti di diverse località italiane, come sta accadendo, e questo amplifica il nostro raggio d’azione, arrivando in ogni regione”.

Insomma, la ripresa post pandemica ha portato benefici nel settore formazione, accorciando le distanze.

“Penso che questa modalità a distanza possa diventare uno strumento importante anche per il futuro, avvicinando anche utenti che abitano fuori regione. Ci stiamo riorganizzando scoprendo nuovi orizzonti utili ad amplificare l’offerta sia a giovani che si affacciano al mondo del lavoro sia a persone di una certa età che hanno bisogno di essere ricollocati nel mondo del lavoro. Tanti vanno a buon fine e stiamo lavorando proprio per raggiungere questi obiettivi”. Consulenza e formazione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, patronato, estintori e visite mediche del lavoro: Confimpresa Massa Carrara è sede di riferimento per altre realtà sparse nella nostra Regione:

“Il nostro obiettivo – spiega Tarantino – è quello di riuscire a coprire anche quelle province toscane che ancora non hanno una sede di Confimpresa. Questo progetto possiamo completarlo e, ci riteniamo fortunati, essendo accreditati con la Regione Toscana che ringraziamo per la fiducia accordataci”.