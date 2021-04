Economia



Pasqua 2021, Nadia Cavazzini: "Bilancio generale positivo, ma sono necessari strumenti di sostegno adeguati"

martedì, 6 aprile 2021, 17:06

di donatella beneventi

La seconda Pasqua dell'era pandemia da Covid, trascorsa in zona rossa, con i divieti che ormai sono diventati routine e con prospettive legate sempre più dagli esiti della campagna vaccinale, che è ancora un percorso lungo e lento, prima di raggiungere la tanto agognata libertà o, più semplicemente, la normalità della vita di tutti i giorni.



I ristoratori, una delle categorie più penalizzate dalle restrizioni per la prevenzione dei contagi, si sono al solito attrezzati per l'asporto e il delivery per i due giorni di festa che in passato, erano il simbolo dell'inizio della stagione turistica, di incontri conviviali, complici le giornate più lunghe e il tempo bello: il bilancio, tutto sommato non è del tutto negativo, e se non si può certo parlare di sold out, tuttavia il riscontro è stato positivo, come ha affermato Nadia Cavazzini, ristoratrice di Carrara e vice presidente provinciale di Confcommercio: "Da una breve indagine fra colleghi- spiega la Cavazzini- il riscontro è stato generalmente positivo, tenendo presente che tra i colleghi ci sono ristoranti classici, pizzerie, hamburgerie e quindi locali prettamente serali che in questo lungo periodo sono stati penalizzati ancor di più per non aver avuto la fortuna di poter lavoricchiare a pranzo".



"Purtroppo queste feste sono frangenti occasionali che non possono comunque sostituire il lavoro quotidiano fatto di ben altro, ma sono ossigeno che aiuta a pagare alcune spese fisse che corrono nonostante tutto. Come sempre detto - continua - i servizi di asporto e delivery, rimangono il mezzo unico e possibile per non interrompere il filo che ci lega alla nostra clientela, ci mette in condizioni di reinventarci e, cosa non ultima, di incassare quella somma che ci regala la speranza di non spegnere le luci. Ma non è assolutamente possibile che la cosa si protragga nel tempo a meno che il governo non ci aiuti e sorregga adeguatamente, cosa fino ad ora mai successa: è ' tutto vergognoso anche se non neghiamo che il virus si insinua silenziosamente in qualsiasi situazione, anche la più protetta".