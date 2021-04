Economia



"Primo maggio con beffa per i lavoratori edili: non arriva l'assegno di anzianità professionale"

venerdì, 30 aprile 2021, 16:28

"Altro che festa dei lavoratori. Questa è la beffa del Primo Maggio per i lavoratori dell'edilizia. Nonostante l'emergenza pandemica in corso, pur conoscendo tutte le difficoltà economiche degli operai, la cassa edile di Carrara non ha deliberato il pagamento del cosiddetto premio Ape, che sarebbe poi l'assegno per l'anzianità personale per il Primo Maggio, come invece dovrebbe essere la regola. Una vera e propria beffa per tante famiglie che non avranno in banca qualche risorsa in più per festeggiare con le persone amate".



E' il delegato della Feneal Uil per l'edilizia, Luigi Grossi, a denunciare una vicenda che ha veramente del paradossale. Non solo per come è avvenuta ma anche perché rappresenta l'unico caso rispetto ad altre province apuane. "Stiamo parlando dell'Assegno professionale edile che viene erogato ogni anno in occasione del Primo Maggio – continua Grossi -. Un assegno integrativo che si matura con 2.100 ore denunciate nel biennio precedente l'anno di liquidazione. Somme che fanno comodo e che si aspettano per un anno intero per rimpinguare stipendi sudati con grande fatica e sacrificio, certo non le retribuzioni da favola di qualche dirigente di vertice. Ed è un assegno dall'enorme valore simbolico, proprio perché viene rilasciato in occasione della festa internazionale dei lavoratori".



Questo hanno fatto altrove ma non a Massa Carrara: "Abbiamo fatto un controllo alle altre casse edili e al massimo hanno versato le somme il 28 aprile. Tranne la nostra cassa edile provinciale che ha disposto di versarlo il 5, 6 o 7 maggio. Il problema quindi – prosegue il delegato Feneal Uil – non è tanto che le somme possano non arrivare ma il fatto che si continua a non rispettare i lavoratori che aspettano con ansia quell'assegno integrativo. Una vera vergogna – conclude – che rovina anche quest'anno la festa del Primo Maggio per tantissime famiglie".