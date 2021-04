Regione Toscana: nuovi contributi a fondo perduto

Altri articoli in Economia

mercoledì, 7 aprile 2021, 10:56

Piano del commercio: l’associazione Confimpresa Massa Carrara dichiara la propria disponibilità a sostegno del contributo che le associazioni di categoria dei commercianti massesi stanno offrendo all’amministrazione comunale

mercoledì, 7 aprile 2021, 10:24

Le stime di Coldiretti: 1 su 5 ha già avviato percorso. Le strutture si adattano alla pandemia per recuperare fatturato e rilanciarsi

martedì, 6 aprile 2021, 19:37

Ad un anno esatto dalla prima campagna “Buoni spesa”, l’amministrazione comunale tramite l’assessorato al Sociale di Amelia Zanti avvia per la quinta volta la consegna dei voucher alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 tuttora in corso

martedì, 6 aprile 2021, 17:06

Se non si può certo parlare di sold out, tuttavia il riscontro è stato positivo, come ha affermato Nadia Cavazzini, ristoratrice di Carrara e vice presidente provinciale di Confcommercio

lunedì, 5 aprile 2021, 14:54

La segnalazione all'Adoc Toscana Nord: "L'azienda sanitaria non può mandare fuori corso il denaro, sta violando il diritto alla salute"

lunedì, 5 aprile 2021, 14:53

In queste festività pasquali segnate dall’emergenza Covid, la responsabile del cardioimaging nucleare e vicedirettore della struttura di Medicina nucleare di Massa Carrara Rita Bonini ricorda una persona cara recentemente scomparsa per infarto e lancia un segnale sulla possibilità di fare diagnosi precoci di malattie coronariche gravi, grazie alla rete di servizi tra ospedale e territorio