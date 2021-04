Economia



Sos dal consorzio Moto autoscuole di Massa e Carrara

venerdì, 2 aprile 2021, 23:48

Sos dal consorzio Moto autoscuole di Massa e Carrara: mancano gli spazi adeguati dove poter impartire lezioni di pratica ed esami, attualmente bloccati.

“Dal 31 marzo – spiega l’associazione Confimpresa Massa Carrara, a cui aderisce il consorzio Moto, che conta tredici autoscuole tra Massa e Carrara - le autoscuole avevano spazio in un piazzale in via del Bozzo per effettuare guide ed esami ma, essendo privato, non è più accessibile per il loro utilizzo. E’ stato chiesto al Comune di Massa di avere la possibilità di usufruire, seppur temporaneamente, del piazzale delle Ghiare. Richiesta che fortunatamente è stata ben accolta. Purtroppo, essendo l’accesso in via del Bozzo precluso, questi giorni le autoscuole di Massa e Carrara sono bloccate e attendono con fiducia il placet ufficiale da parte del Comune per poter esercitare alle Ghiare. Purtroppo la pratica al momento è ferma e il consorzio è in attesa di ricevere notizie da parte del Comune, anche sull’importo dell’ affitto da versare".

"Come Confimpresa - prosegue l’associazione - cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Massa per aver concesso questa possibilità a questa nostra categoria di associati e contestualmente sollecitiamo l’ufficio affinché si concluda la pratica burocratica in corso. E’ necessario portare a termine l’operazione prima possibile per consentire alle autoscuole del consorzio Moto di riprendere regolarmente l’attività”.