Confimpresa: "Piano del commercio, disponibili a confronto"

mercoledì, 7 aprile 2021, 10:52

L'ufficio credito di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che sono in arrivo nuovi bandi regionali grazie ai quali le categorie che più sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia da Covid-19 potranno avere accesso a contributi a fondo perduto

mercoledì, 7 aprile 2021, 10:24

Le stime di Coldiretti: 1 su 5 ha già avviato percorso. Le strutture si adattano alla pandemia per recuperare fatturato e rilanciarsi

martedì, 6 aprile 2021, 19:37

Ad un anno esatto dalla prima campagna “Buoni spesa”, l’amministrazione comunale tramite l’assessorato al Sociale di Amelia Zanti avvia per la quinta volta la consegna dei voucher alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 tuttora in corso

martedì, 6 aprile 2021, 17:06

Se non si può certo parlare di sold out, tuttavia il riscontro è stato positivo, come ha affermato Nadia Cavazzini, ristoratrice di Carrara e vice presidente provinciale di Confcommercio

lunedì, 5 aprile 2021, 14:54

La segnalazione all'Adoc Toscana Nord: "L'azienda sanitaria non può mandare fuori corso il denaro, sta violando il diritto alla salute"

lunedì, 5 aprile 2021, 14:53

In queste festività pasquali segnate dall’emergenza Covid, la responsabile del cardioimaging nucleare e vicedirettore della struttura di Medicina nucleare di Massa Carrara Rita Bonini ricorda una persona cara recentemente scomparsa per infarto e lancia un segnale sulla possibilità di fare diagnosi precoci di malattie coronariche gravi, grazie alla rete di servizi tra ospedale e territorio