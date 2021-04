Economia



"Trasporto persone: un settore in ginocchio, urgenti interventi per sostenerlo"

giovedì, 8 aprile 2021, 10:01

Il Gruppo NCC (Noleggio Con Conducente) di Confartigianato Imprese Massa Carrara si associa incondizionatamente alle richieste avanzate al Governo dalla propria struttura nazionale palesando in modo inconvertibile come il settore del trasporto persone ( noleggio autobus, settore scuolabus, settore taxi e ovviamente noleggio vetture con conducente) sia un comparto in ginocchio.



"Per questo - afferma - chiediamo con estrema urgenza: Accelerazione del paino vaccinale, piano organico e duraturo nel tempo di ristori, sostegni e indennizzi; sblocco degli stanziamenti per contributi a fondo perduto e ristoro leasing; anno “bianco” contributivo e fiscale; finanziamento e proroga della Cassa Integrazione; proroga della moratoria sui mutui stipulati per avvio e gestione d’impresa; estensione dei voucher mobilità a tutti comuni (nella nostra provincia attualmente ne ha diritto solo in comune capoluogo, cioè Massa; creazione di un fondo straordinario per il sostegno e il rilancio del settore; politiche e aiuti comuni al settore del turismo".

"Nella nostra provincia sono molte le attività legate a questo settore e dietro queste aziende ci sono persone, lavoratori e famiglie per le quali, se non si interviene in maniera tempestiva e concreta, il futuro è nero" conclude.