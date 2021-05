Economia



Allarme di Confartigianato: in un anno chiuse 345 mila partite Iva. "Subito aiuti dai Comuni: revisione di oneri e tributi"

lunedì, 24 maggio 2021, 18:12

Esenzione Imu, sospensione Tari, rivedere i tributi minori e la disciplina dei dehor, ridurre gli oneri di urbanizzazione e pagare con puntualità i fornitori. Sono le misure urgenti che Confartigianato Massa Carrara indica alle amministrazioni comunali per aiutare le imprese a uscire dalla crisi tramite il presidente Sergio Chericoni e il direttore Gabriele Mascardi.

"E' stato un anno nero che ha segnato record negativi di chiusure e fallimenti. Secondo il nostro centro studi nazionale hanno chiuso 345mila partite Iva in un anno e altre 300mila sono a rischio. Per questo crediamo che a livello locale siano necessari degli aiuti e degli sgravi che, assieme alle misure nazionali, permettano alle aziende di superare questa buia notte e magari tornare a guardare al futuro".

Misure chiare e precise, rispetto alle quali Chericoni e Mascardi entrano nel dettaglio: "Esenzione dell'Imu 2021 per tutte le attività produttive e non solo per quelle specificamente individuate nella Legge di Bilancio 2021, oppure una rimodulazione dell'imposta anche per la prossima annualità. Sospensione della Tari oppure anche in questo caso una rimodulazione con la previsione di percentuali maggiori di riduzione per gli operatori che, producendo rifiuti speciali, abbiano contratti con imprese di smaltimento private. Esenzione o rimodulazione di tributi minori come Tosap, imposta comunale sulla pubblicità, canone di installazione di mezze pubblicitari, Cosap e via dicendo. Revisione disciplina dehor: in particolare si chiede di raddoppiare gli spazi di suolo pubblico per locali e ristoranti nel periodo estivo, con esenzione dal pagamento della Tosap ed eliminazione di ogni ulteriore onere anche burocratico per gli imprenditori ed esercenti. Azzeramento o sensibile riduzione degli oneri di urbanizzazione per favorire l'avviamento di cantieri privati fino alla fine dell'anno. Pagamento puntuale dei fornitori: per molte imprese che in questo momento non possono contare sui pagamenti dei privati, è di vitale importanza la tempestività da parte della committenza pubblica".

Per Mascardi e Chericoni non bisogna poi dimenticarsi di quell'enorme platea di 'atipici', lavoratori autonomi a partita Iva: "Da mesi non possono esercitare la propria attività o sono stati costretti a chiudere. Dai dati forniti dal nostro centro studi nazionale, negli ultimi mesi, l'occupazione tra il cosiddetto popolo delle partite Iva è scesa di 345mila unità e secondo una recente indagine realizzata dall'Istat sono quasi 300 mila le aziende che si trovano in una situazione di seria difficoltà. Sono attività che danno lavoro a due milioni di addetti e producono un valore aggiunto che sfiora i 63 miliardi di euro. I settori produttivi più interessati dalla crisi sono il tessile, l'abbigliamento, la stampa, i mobili e l'edilizia. Nel settore dei servizi, invece, si distinguono le difficoltà della ristorazione, degli alloggi e alberghi, del commercio dell'auto e altri comparti come il commercio al dettaglio, il noleggio, i viaggi, il gioco e lo sport. Settori in crisi – concludono presidente e direttore di Confartigianato – che ora hanno bisogno più che mai di una mano, anche dai Comuni".