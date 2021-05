Carrara agli Stati Generali del patrimonio Italiano

Altri articoli in Economia

martedì, 11 maggio 2021, 17:08

Nuovo incontro a Massa tra gli imprenditori del settore Horeca (hotel, ristoranti, bar e catering) e i rappresentanti delle istituzioni locali

domenica, 9 maggio 2021, 22:57

L'affondo del referente Uiltrasporti, Angelo Lieti: "In via Bassa Tambura situazione paradossale, si ride per non piangere. Qualche dirigente dell'Usl dovrebbe dimettersi"

venerdì, 7 maggio 2021, 19:26

Al via la selezione dei testimonial per le locandine della prossima edizione: ecco come candidarsi entro il 20 maggio

venerdì, 7 maggio 2021, 15:59

Maggiori oneri amministrativi per quasi 2 mila imprese e professionisti della provincia di Massa Carrara che hanno beneficiato dei contributi a fondo perduto nel corso del 2020 per fronteggiare i pesanti effetti economici della pandemia

venerdì, 7 maggio 2021, 11:29

Proseguono le videolezioni di GAIA S.p.A. con le scuole che hanno aderito al progetto "Alla scoperta dell'acqua"

giovedì, 6 maggio 2021, 18:47

Partono dal terminal F2i-FHP due treni settimanali carichi di blocchi di granito verso il Veneto. Soddisfazione del Presidente Sommariva e dell’AD di FHP Alessandro Becce. Così si evita il trasporto tramite centinaia di camion e le emissioni di CO2