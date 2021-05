Economia



Carrozzabile 2021: grandissimo successo all'insegna dell'inclusione e dell'accessibilità

martedì, 18 maggio 2021, 18:38

di donatella beneventi

Si è tenuta stamani, presso la sala conferenze dell'istituto tecnico Zaccagna, la conferenza stampa dell'iniziativa "Carrozzabile 2021", che quest'anno, come per lo scorso, non si potrà tenere in presenza, ma che ha assunto una nuova, coinvolgente veste sotto forma di concorso rivolto alle scuole di Carrara, Massa, la Lunigiana, Dogana e Luni.

Presenti, la dirigente Marta Castagna, che ha fatto gli onori di casa, l'associazione Chiama Carrara rappresentata da Lara Benfatto e Sirio Genovesi, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Massa Carrara e Nicola Codega, fondatore con Chiama Carrara della manifestazione.

Nella stessa sede, avrà luogo la cerimonia di premiazione, il 27 maggio alle ore 10, visibile anche sulla piattaforma Cisco-webex, alla quale si può accedere tramite il sito della scuola, cliccando sull'icona videoconferenza.

Marta Castagna ha esordito sottolineando l'attività della scuola, nonostante le interruzioni per via delle restrizioni sanitarie e lo spirito di adattamento dei ragazzi, oltre che degli insegnanti e del personale scolastico: "Il primo lockdown ci ha colto di sorpresa e abbiamo dovuto organizzarci velocemente per far fronte all'emergenza. Quest'anno, la scuola ha subito periodi di interruzioni ed aperture legate al colore delle regioni, allo stato attuale, stiamo proseguendo con un regime di presenza dal 50 al 75 per cento, arrivando al 100 per cento per le classi quinte. Nonostante tutto la scuola non si è mai fermata nei suoi progetti e nella sua operatività e questa iniziativa ha sicuramente trovato consenso nei giovani che hanno sperimentato di prima persona, la limitazione alla propria libertà, interrogandosi, quindi, sugli ulteriori disagi dei disabili".

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e dei supporters, per l'alto numero di adesioni : venti istituti, quattrocento studenti di scuole di ogni ordine e grado, che hanno prodotto trecento disegni e trentaquattro temi, sul tema della disabilità e sull'accessibilità: "Un risultato sorprendente - dice Nicola Codega - abbiamo visionato materiale veramente di qualità con un grande coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi, che si sono dimostrati oltre che creativi, anche particolarmente sensibili alla tematica: questa è un'edizione particolare, non potendo dare vita all'iniziativa come era stata sempre fatta prima della pandemia, abbiamo voluto esserci ugualmente, creando un contatto, fondamentale, con la scuola e le adesioni sono andate anche oltre le aspettative".

Vincenzo Genovesi, ha poi portato il saluto del provveditorato e ha voluto ringraziare sentitamente tutto lo staff organizzativo per l'iniziativa che gioca un ruolo importante per la sensibilizzazione al problema : " Il problema delle barriere architettoniche è sempre molto presente nel nostro territorio e fa parte della cultura dell'accoglienza, quello di rendere le nostre città ospitali e vivibili per i disabili: l'atteggiamento mentale si impara anche a scuola, ma vorrei che le amministrazioni tutte, partecipassero a tutti i bandi possibili per rendere accessibili le proprie città"

A questo proposito, Lara Benfatto e Sirio Genovesi di Chiama Carrara, hanno posto l'accento su una piccola grande conquista del gruppo organizzativo : quello di aver reso accessibile , con la collaborazione dell'amministrazione comunale, un quadrilatero di strada a Marina che va da Piazza Nazioni Unite a Piazza Ingolstadt : " Ci sono altre zone di Marina che avrebbero bisogno dello stesso intervento , come via Cavallotti per esempio, che potrebbe diventare oggetto di una prossima Carrozzabile"

Main sponsor del concorso è il Centro Commerciale "MareMonti" al cui interno sarà allestita dal 7 al 20 giugno una speciale mostra con tutti i disegni e i temi partecipanti. Il centro offrirà inoltre sei "gift card" ad altrettanti studenti per i sei migliori elaborati. Ortopedia Michelotti - che ha reso possibile la CarrozzAbile fin dai suoi esordi mettendo a disposizione le carrozzine - fornirà gadget ricordo a tutti i partecipanti. Radio Nostalgia ha offerto lo spot dedicato alla promozione del concorso.

L'Associazione Balneari Marina di Carrara, le Consulte per la Disabilità di Carrara e quella Provinciale e il Centro Fisioterapico TiRiabilita di Sarzana hanno dato supporto economico per la buona riuscita dell'iniziativa. L'evento è promosso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara, dal centro A.I.A.S. e dall 'ANFASS di Carrara.

per info: contattare ChiAma Carrara o chiamare il 335/6669822