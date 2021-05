Economia



'Con-vivere sei tu! Mettici la faccia': la campagna per i volti del festival

venerdì, 7 maggio 2021, 19:26

Il festival con-vivere ha bisogno di voi: dei vostri occhi e dei vostri sorrisi, della voglia di vivere e di stare insieme. E' partita la campagna di ricerca per i nuovi volti delle locandine della rassegna. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno sin dalla prima edizione del festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Siamo arrivati alla sedicesima edizione cercando sempre di restare legati alla tradizione ma nel segno del cambiamento. Rinnovamento che si realizza nei temi del festival, diversi a ogni edizione, e nei volti che lo rappresentano.



Perché con-vivere siete voi. E' il pubblico che ci segue con passione evento dopo evento, stagione dopo stagione. Sono i protagonisti delle iniziative. Sono i giornalisti che ci seguono. E' un festival che si compone di facce diverse di anno in anno. Una tradizione che vogliamo portare avanti anche in questa edizione: la campagna di ricerca di nuovi volti che vogliono 'metterci la faccia' è partita. Ci sono mille motivi per farlo: perché amate il festival, perché volete mettervi in gioco, per sfida o semplice curiosità. Oppure perché siete proprio voi i protagonisti del tema di quest'anno: la cura.

E' una parola che ha tanti significati e tocca molti aspetti della nostra vita. La cura ha a che fare con la salute e mai come adesso ne sentiamo importanza e valore: un anno di pandemia ha del tutto stravolto il nostro modo di guardare e pensare il mondo. Ma cura è quella che dobbiamo avere tutti i giorni per l'ambiente che ci circonda che dobbiamo salvaguardare le il futuro. Ed è la cura per i bambini nelle scuole, per crescere uomini migliori, così come quella verso la nostra famiglia e gli affetti più cari.



I temi non mancano. Ora basta riempirli di contenuti e... di volti! Insomma, tocca a voi: metteteci la faccia per il festival. Perché con-vivere sei tu. Partecipare è semplicissimo: basta mandare una mail a info@con-vivere.it entro il 20 maggio scrivendo nell'oggetto "locandine 2021"; nel corpo della mail poi bisogna indicare nome, cognome, professione, nazionalità e recapito telefonico. La selezione verrà effettuata sulla base della pertinenza al tema di questa edizione e sulla base dei posti disponibili. La partecipazione è a titolo gratuito.