Economia



Confartigianato: "Congratulazioni a Dino Sodini, nuovo vice presidente nazionale Artigiancassa"

venerdì, 21 maggio 2021, 17:37

"Le nostre congratulazioni a Dino Sodini per l'incarico di vicepresidente nazionale di Artigiancassa. Un ruolo meritato che dimostra la bontà dell'operato dell'ex presidente di Cna e della Camera di Commercio di Massa Carrara, di cui diventato da poco commissario su nomina del Ministero dello sviluppo economico: Sodini si è sempre battuto per il bene del territorio apuano e per il rilancio della sua economia e siamo certi che saprà mettere in campo le sue capacità per il futuro di Massa Carrara anche nel nuovo ruolo".





Così la dirigenza di Confartigianato Massa Carrara commenta la recente nomina di Sodini a presidente della banca del gruppo Bnp Paribas, che si occupa di finanziamenti e credito agevolato agli artigiani e alle micro, piccole e medie imprese, andando a ricoprire anche il ruolo di presidente della commissione rischi della stessa Artigiancassa.



"La carriera di Sodini non ha certo bisogno di presentazioni e parla da sola. Chi vive il territorio da anni sa bene l'impegno profuso da Sodini al fianco delle imprese locali, anche nei momenti più difficili. Insieme, talvolta anche con divergenze, abbiamo affrontato battaglie complesse cercando sempre di ottenere il miglior risultato possibile a favore dell'economia della provincia apuana. Siamo certi di poter continuare a lavorare insieme, in sinergia – conclude la dirigenza di Confartigianato – e siamo sicuri che nel suo nuovo ruolo Sodini sarà e potrà dare una mano in più a Massa Carrara. A lui i migliori auguri di buon lavoro".