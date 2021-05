Economia



Convegno sull'e-commerce a cura di Fidapa

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:33

La Fidapa BPW Italy Sezione di Massa Carrara ha organizzato un vonvegno, collegato al Goal 9 dell'Agenda ONU 2030 dal titolo "E-Commerce: Istruzioni per l'uso" nell'ambito del tema internazionale.



l'Evento si svolgerà su piattaforma ZOOM e contemporaneamente in diretta Facebook sulla pagina Fidapa Bpw Italy Sezione di Massa Carrara il giorno 27 maggio dalle ore 17,30, con relatrici tutte socie Fidapa.



Dopo i saluti istituzionali delle presidenti nazionali, distrettuali, della sezione e gli interventi della past presidente nazionale e della past presidente Dlpistrettuale sul tema internazionale, la past presidente della sezione introdurrà le relazioni di:



Marzia Grassi - dottore commercialista- che presenterà un quadro generale sulla nuova frontiera dell' e- commerce;



Sonia Paolini- consulente finanziaria- che curerà la parte relativa agli strumenti di pagamento on line;



Eleonora Marina Dalle Saline- avvocato- che si occuperà di affrontare gli aspetti legali legati all' e- commerce



Elena Galeano - sostituto commissario coordinatrice Polizia di Stato- che approfondirà l'aspetto delle truffe informatiche.



Per partecipare all'evento su piattaforma ZOOM inviare una email a: presidentefidapamassacarrara@gmail.com