Economia



GAIA, Acqua in mente... ma anche in video!

venerdì, 7 maggio 2021, 11:29

Proseguono le videolezioni di GAIA S.p.A. con le scuole che hanno aderito al progetto "Alla scoperta dell'acqua".

Ad ospitare il gestore è stata oggi la scuola secondaria di 1 grado Parini di Massa: le tematiche affrontate riguardano il ciclo dell'acqua, il risparmio idrico e le buone abitudini di tutela ambientale, argomenti fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Il video-incontro, della durata di circa un'ora, è stato introdotto da Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione di GAIA S.p.A., e a seguire Alfredo Brunini, responsabile degli impianti acquedotto della Versilia, ha tenuto la lezione e risposto alle curiosità di insegnanti e studenti. A tutti i ragazzi che partecipano al progetto di GAIA vengono sempre consegnate in omaggio le borracce plasticfree e i libri con esperimenti e giochi sull'acqua.

Ricordiamo che è sempre possibile inviare una email a eventi@gaia-spa.it per ulteriori informazioni sull'iniziativa. Gli utenti interessati a essere quotidianamente aggiornati sulle iniziative di GAIA come quelle con le scuole o sugli interventi in corso sul territorio possono seguire le pagine del Gestore sui #social (Facebook, Twitter, Instragram, Linkedin e Youtube) o visitare il #sito web istituzionale www.gaia-spa.it.