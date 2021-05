Economia



GAIA rassicura gli utenti sui contributi stanziati per il Covid: "Non gravano sulle tariffe"

martedì, 25 maggio 2021, 20:51

Ha voluto chiarire la natura dei fondi stanziati per il COVID 19, l'azienda GAIA s.p.a., e lo ha fatto tramite un comunicato scritto dalla portavoce Viviana Ricci:

“Sono girate molte voci in questi giorni sulla provenienza di questi bonus, tanto da allarmare comitati e associazioni come Federalberghi: a loro diciamo di non credere a quelle che sono a tutti gli effetti delle fake news”.

La Ricci infatti spiega che “il consiglio di amministrazione ha voluto destinare detti contributi agli utenti in difficoltà a seguito della pandemia”.

Il comunicato vuole dirimere i dubbi, e lo fa sottolineando come siano differenti i bonus di iniziativa GAIA da quelli idrici destinati alle famiglie a basso reddito (ex agevolazioni ISEE), che hanno altra natura e sono regolati dalle Autorità Idriche Regionali e Nazionali.

Le agevolazioni di iniziativa GAIA sono quindi iniziative di solidarietà a impatto zero sulla tariffa, perché sostenute da somme già messe da parte dalla società.

Ma. Mu.