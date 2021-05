Economia



Gli agricoltori del Candia assieme al Consorzio per la sicurezza idraulica

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:06

Gli agricoltori del Candia, in convenzione con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, eseguono i lavori di manutenzione ordinaria su una parte importante del comprensorio apuano, e nello specifico sul reticolo idrografico del Candia, per ridurre il rischio idraulico e mantenere in efficienza i corsi d'acqua in aree urbane ed agricole. Oltre 50 mila euro gli investimenti del Consorzio per i lavori di sfalcio di vegetazione, taglio e pulizia, oltre a piccole escavazioni sui fossi Cocombola, canale della Foce, fosso di Castagnara, fosso della Pernice, fosso di Fucchia e tutti gli altri fossi del reticolo minore del Candia.

I lavori di manutenzione sono stati affidati al Consorzio Produttori del Vino di Candia dei Colli Apuani. Si consolida dunque il rapporto di collaborazione tra l’Ente Consortile Toscana Nord e il Consorzio dei Produttori: una partnership che vede da diversi anni tutti i corsi d’acqua, che si trovano prevalentemente nel versante massese del territorio dove si produce il famoso vino Candia, curati e manutenuti direttamente dagli agricoltori delle aziende vinicole. Questi lavori andranno ad interessare i corsi d’acqua per due volte l’anno, una nella stagione primaverile e una in quella autunnale.

“Il Consorzio 1 Toscana Nord da diversi anni ormai ha intrapreso la scelta di affidare preferibilmente, come prevede la legge 79/12, i lavori di manutenzione, alle imprese e agli imprenditori agricoli che, come in questo caso, vivono, lavorano quotidianamente e conoscono alla perfezione tutto il comprensorio collinare del Candia - sottolinea il Presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi – essi sono e rimangono un presidio costante, avendo a cuore il territorio in cui sono nati e cresciuti al fine di valorizzare e contemporaneamente salvaguardare da rischi idrogeologici, una parte importante del territorio apuano i suoi abitanti e le loro attività”.

“La collaborazione che è nata fra i produttori e il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è davvero fondamentale per le aziende agricole del territorio, che in moltissimi casi hanno i corsi d’acqua vicini ai vigneti – conferma Fabrizio Bondielli, presidente del Consorzio Produttori del Vino di Candia dei Colli Apuani – sia perché le sostiene dal lato economico sia per un naturale attaccamento al proprio territorio che le spinge a proteggerlo condividendo subito con l’Ente qualsiasi problematica possa insorgere per una pronta risoluzione”.