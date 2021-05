"Il comune di Carrara non vuole iscritti ai sindacati"

Altri articoli in Economia

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:08

Confapi Pisa e del Tirreno e le Pubbliche Assistenze di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara lanciano il progetto "Vacciniamo le PMI" per rendere realmente concreta la vaccinazione dei dipendenti delle imprese del territorio

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:43

Confartigianato Alimentare e CNA Agroalimentare evidenziano che l’emergenza epidemiologica non è ancora terminata e che l’attenzione deve essere tenuta ancora alta

martedì, 11 maggio 2021, 17:08

Nuovo incontro a Massa tra gli imprenditori del settore Horeca (hotel, ristoranti, bar e catering) e i rappresentanti delle istituzioni locali

martedì, 11 maggio 2021, 09:13

Sono stati resi noti i nomi dei Delegati che rappresenteranno il patrimonio di Carrara agli stati generali del patrimonio italiano.

domenica, 9 maggio 2021, 22:57

L'affondo del referente Uiltrasporti, Angelo Lieti: "In via Bassa Tambura situazione paradossale, si ride per non piangere. Qualche dirigente dell'Usl dovrebbe dimettersi"

venerdì, 7 maggio 2021, 19:26

Al via la selezione dei testimonial per le locandine della prossima edizione: ecco come candidarsi entro il 20 maggio