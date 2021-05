Economia



Le nuove disposizioni danno speranza di ripartenza per locali e pub: “Ora è tutto un libro bianco da scrivere giorno dopo giorno”

venerdì, 21 maggio 2021, 09:19

di Beatrice Damonte

Le restrizioni anti-covid cominciano a diminuire, la campagna vaccinale va avanti e i contagi sono in apparente calo, i commercianti possono tentare di tornare a una parvenza di normalità. Le attività commerciali a contatto con il pubblico sono quelle che hanno risentito di più delle restrizioni dovute alla pandemia: ristoranti, ma anche bar, pub e locali notturni, che lavorano prevalentemente con i clienti dell’aperitivo, ma soprattutto del “dopo cena”.

A Carrara c’è chi, come Alessandro Palagi del Samba Cafe, ammette che “sicuramente se si potesse tenere aperto fino alle 2 si lavorerebbe meglio, ma se è necessario riaprire gradualmente per evitare un aumento di contagi ed anche per far riabituare le persone, noi non ci lamentiamo”.

Molti accolgono con entusiasmo lo spostamento, già da questa settimana, del coprifuoco alle 23, come dichiara Gianmaria del bar Bristol: “Un’ora in più è sicuramente una cosa buona, abbiamo avuto già dal primo giorno una bella risposta da parte dei clienti con diversi “dopo cena”, lavorando senza avere il pensiero di dover finire entro le 22. Sembra poco, ma non lo è. Noi ci sentiamo abbastanza soddisfatti da queste normative e sposiamo questa linea guida, noi siamo pronti”.

Altri, benché contenti di avere qualche ora in più che favorisce un maggiore movimento di persone, fanno notare che comunque si è svantaggiati: “Come Pub – affermano dal Grizzly 2.0 – l’incasso maggiore arriva dopo le 22, quindi finché non ci faranno aprire come si deve per noi è una perdita. Noi siamo fortunati, avendo il posto all’esterno, ma per molti non è così. Il vero cambiamento – sottolineano- sarebbe stato permettere il servizio all’interno già da questa settimana”.

Tra i locali che hanno risentito di più di questa situazione c’è lo storico pub Johnnie Fox’s di Marina di Carrara: “Già dalla prima ondata ci siamo attrezzati ed abbiamo investito molto negli adeguamenti per garantire la sicurezza e l’igiene, tra cui 6 mila euro per automatizzare i bagni –afferma il proprietario del locale- Il coprifuoco ci ha penalizzato moltissimo come pub, adesso piano piano si riparte, i clienti vengono, ma comunque si tratta di circa il 10% rispetto al pubblico a cui siamo abituati ed i costi di gestione sono sempre elevati, abbiamo provato a cambiare i nostri orari, per adeguarci al coprifuoco, aprendo anche il sabato e la domenica a partire dal pranzo, ma comunque diventa un problema per la gestione dei turni e del personale stesso”.

“La situazione è sicuramente molto complicata, stiamo ancora aspettando che il Comune ci dia la disponibilità del suolo pubblico, che l’anno scorso ci è stato negato perché c’è un marciapiede di 4 metri con la pista ciclabile – afferma, sottolineando che ad altri locali sono stati accordati anche 30 metri quadrati di dehor, mentre loro, in attività da più di 20 anni, non ne hanno a disposizione neanche una decina.

“Sicuramente queste nuove norme possono dare una mano, ma lo spazio interno, soprattutto con il maltempo, è necessario per i locali per dare un riparo alla clientela senza perderla a causa della pioggia. Con il senno di poi si potevano fare le cose diversamente prima, fare i controlli a dovere quando era il momento, penalizzare i locali che trasgredivano in maniera più aspra e agevolare quelli che invece seguivano le regole. Permettere prima ai locali di garantire il servizio all’interno, per quanto distanziato avrebbe sicuramente attutito le enormi perdite che ci sono state nel 2020”.