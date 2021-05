Economia



L'inventore dell'"Aperitivo turistico"

lunedì, 17 maggio 2021, 20:40

E’ il periodo più buio della epidemia da Covid 19 quando Tommaso Pecchia, 27 anni anni, originario di Carrara (MS), ricomincia a studiare per realizzare il suo sogno: mettere a frutto la sua decennale esperienza dietro al bancone di un bar e aprire finalmente il proprio locale. Così, nei lunghi mesi di lockdown inizia a seguire i Webinar di Barman PR della Mixology Academy, rivolto a tutti i professionisti che aspirano a diventare imprenditori nel settore.

Grazie a queste lezioni, Tommaso capisce che aprire un bar non è l’unico modo per crescere nel campo e decide di reinventarsi come libero professionista a chiamata, una figura a metà strada fra il barman e l’organizzatore di eventi che offre ai locali un servizio originale e innovativo per il loro successo.

Le chiusure prolungate per diversi gestori hanno causato problemi di business o comunque hanno sfilacciato la relazione con i loro clienti affezionati.

Nell’estate del 2020 Tommaso crea “L'Aperitivo Mastro Pecchia, un sorso un viaggio - L'appuntamento italiano ogni sera diverso”, format pensato per far vivere ai clienti del bar un'esperienza di svago a tutto tondo, celebrando le deliziose specialità regionali del Belpaese con cocktail dedicati in cui liquori e gin sono fatti da Tommaso e vengono arricchiti di un olio essenziale edibile ispirato di volta in volta ai meravigliosi profumi delle 21 Regioni italiane.

Ai locali Pecchia offre il pacchetto completo di questo happy hour di nuova concezione con tanto di relativa comunicazione e attività di relazioni pubbliche per richiamare nuovi clienti. Un consiglio è di organizzare l'evento nei giorni di minore affluenza per aumentare l'incasso.

Agli avventori, Mastro Pecchia promette un viaggio gustativo e sensoriale alla scoperta delle nostre tradizioni gastronomiche per rilassarsi ed evadere un po' dai pensieri di questo momento storico difficile. "In effetti - spiega il giovane - la mia proposta comprende miscele originali e anche una vera e propria esperienza, scongiurando la noia degli aperitivi tutti uguali".

A causa delle normative anti-Covid Tommaso ha esordito con la delivery in partnership con il bar Asso di Cuori a Marina di Carrara, in via Parma 4.

“Il cliente ha l'opportunità di scegliere fra 6 proposte da 3 diverse categorie (base- premium o luxury), i cocktail vengono consegnati a domicilio in pratiche bottiglie monouso logate insieme ad uno sfizioso tagliere di salumi e formaggi per accompagnare la degustazione”.

Il servizio di consegna a domicilio dà ottimi risultati.

Conclude Tommaso: “Non smetterò mai di ringraziare la signora Olga Stepankova di Asso di Cuori, per avere creduto inizialmente nel mio progetto e ad essersi messa in gioco insieme a me senza esitazioni. Per dimostrarle la mia gratitudine, l’ultima serata ho deciso di rinunciare alla mia percentuale di guadagno a suo favore in modo da contribuire almeno in parte alle spese che il locale si ritrova ad affrontare ogni giorno in questo periodo così duro per tutto il settore dell’ospitalità".

Oggi Tommaso Pecchia organizza serate dal vivo nei bar di tutta Italia dove viene richiesto.

