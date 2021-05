Economia



"Niente contanti al Cup, anziani in difficoltà: misura eccessiva e inutile, l'Asl ci ripensi"

domenica, 16 maggio 2021, 20:11

"Continuare a impedire il pagamento in contanti agli sportelli Cup potrebbe apparire come qualcosa di punitivo. Sembra che si vogliano per forza punire o vessare gli utenti più anziani, in difficoltà con i pagamenti con carta di credito o di debito, figuriamoci a utilizzare un totem nei rari casi in cui è disponibile. Ora che i contagi stanno scendendo e la campagna di vaccinazione prosegue rapidamente, chiediamo all'azienda Usl Toscana nord ovest di tornare sui propri passi". La richiesta arriva dalla presidente dell'Associazione per i diritti degli anziani, Ada di Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi, in prima fila in questi mesi e dall'inizio della pandemia per aiutare le persone in difficoltà, magari perché più avanti con l'età.

"Non entriamo nel merito delle scelte fatte in passato, possiamo capire che nel momento della paura quando il virus dilagava si sia cercato di limitare i contatti fra le persone, eliminando temporaneamente l'uso del contante. Oggi, però, la misura sembra eccessiva soprattutto a fronte dei disagi creati – prosegue Menconi -. Ci sono stati casi al limite, come accaduto in via Bassa Tambura a Massa pochi giorni fa dove un cittadino è andato su tutte le furie fino ad aggredire verbalmente un operatore del Cup. Alla fine è intervenuta pure la Guardia di Finanza. Ma quel che ci rammarica sono i disservizi per le persone anziane che non vogliono o non possono utilizzare una carta di credito o altri strumenti elettronici di pagamento. Per loro non è facile, si trovano catapultati in un mondo che non gli appartiene e che li fa sentire cittadini di serie B".

La presidente dell'Ada segnala alcuni casi recenti che si sono verificati a Carrara: "Ci sono anziani che ci hanno contattato perché davvero non sapevano come fare per risolvere il problema. Non hanno la carta di credito o di debito e non vogliono averla. Perché hanno paura e perché non sanno come funziona fra codici, pin, messaggi sui cellulari, home banking e app sugli smartphone. Sono realtà troppo complesse per chi è nato ben prima della rivoluzione digitale. Una volta siamo dovuti intervenire direttamente noi: abbiamo fatto la fila come Ada e abbiamo pagato la prestazione per l'anziano al suo posto con la carta di credito. Quindi per avere una prestazione sanitaria sono servite due file. E' inconcepibile. Per questo – conclude Menconi – oggi chiediamo alla dirigenza dell'Usl Toscana nord ovest di rivedere i protocolli. Per evitare disagi e disservizi, prima di tutto, e perché il sistema delle vaccinazioni funziona: noi stiamo dando una mano con le prenotazioni e abbiamo già aiutato oltre un centinaio di anziani a prenotare il vaccino. Ora chiediamo all'azienda sanitaria di dare una mano a noi e agli anziani: ripristiniamo i contanti ai Cup, non è una misura necessaria a contenere il virus. Il rischio contagio non si risolve trasferendo la fila dal Cup alle farmacie, anzi aumenta raddoppiando la fila e crea solo disagi".