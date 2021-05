Economia



Nuovo regolamento per la valorizzazione del commercio: le associazioni di categoria e il CCN chiedono un tavolo di confronto urgente al comune di Massa

lunedì, 24 maggio 2021, 18:05

Un tavolo di concertazione che veda l'amministrazione comunale di Massa aprirsi ad un percorso condiviso con le associazioni di categoria e con il Centro commerciale naturale Massa da vivere, in modo che possano essere discusse collettivamente le questioni ancora irrisolte in merito al nuovo "regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città", a cui il Comune sta lavorando da tempo.

E' questa la richiesta congiunta e urgente che arriva da parte di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e il Ccn, rivolta al sindaco Francesco Persiani e all'assessore alle attività produttive Paolo Balloni.

"Prendiamo atto con soddisfazione – si legge in una nota a firma delle 4 associazioni di categoria e del Ccn - della proroga concessa dall'amministrazione comunale, come da noi richiesto, per quanto riguarda la questione dell'adeguamento delle vetrine. Ma il tema era e resta complesso, con tanti aspetti che ancora restano insoluti. Per questo siamo adesso a chiedere l'apertura di un tavolo di concertazione che coinvolga tutte le sigle, in modo da arrivare ad una conclusione che sia soddisfacente per tutte le parti".

"Le nostre associazioni – chiudono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Ccn - stanno seguendo da tempo e con la massima attenzione l'evolversi del nuovo regolamento, pienamente consapevoli dell'importanza che questo strumento ha e avrà per il futuro delle nostre imprese soprattutto in materia di arredo e decoro. Poche settimane fa avevamo protocollato all'attenzione dell'amministrazione un corposo documento contenente tutte le nostre osservazioni. L'impegno da parte del Comune non è mancato, ma ci sono ancora diversi e delicati aspetti che vanno risolti".