Porta a porta, la consegna dei kit sarà ripetuta il 3 e 4 giugno

lunedì, 31 maggio 2021, 20:59

Nausicaa ricorda che la consegna dei kit del porta a porta per i "vecchi" utenti del servizio sarà ripetuta anche nelle date del 3 e del 4 giugno, presso l'ingresso lato mare di Carrarafiere, con gli orari riportati nella lettera di convocazione spedita a tutti i cittadini interessati.

Il kit comprenderà sacchi e mastelli taggati, per una costante crescita verso percentuali di raccolta differenziata sempre maggiori. «La qualità della raccolta differenziata – spiegano dall'azienda – è uno degli ingranaggi fondamentali dell'economia circolare. Oltre agli aspetti quantitativi, è bene quindi puntare l'attenzione anche sulla qualità dei materiali raccolti, perché migliore è il tipo di rifiuto, più facilmente potrà essere avviato a riciclo».

Nausicaa ricorda inoltre che dal 14 al 26 giugno (ad eccezione del giorno 16, nel quale non ci sarà il servizio di consegna per osservanza della festa patronale), si svolgerà anche la consegna per i residenti dell'ultimo lotto, che comprende Marina centro e Marina Vecchia. I residenti sono stati a loro volta convocati tramite lettera, che contemplerà poi due giorni di recupero a fine calendario, previsti per il 28, 29 e 30 giugno.