Economia



Tre vittime dopo esplosione. Confartigianato: "Fondamentali manutenzione e controlli qualificati"

venerdì, 21 maggio 2021, 17:47

“Gli impianti termici, soprattutto quelli alimentati a gas, devono essere sempre tenuti sotto controllo e la manutenzione annuale è fondamentale per preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e dei loro componenti ai fini della funzionalità, del contenimento dei consumi di energia e, soprattutto, della sicurezza. Operazioni queste che devono essere svolte da imprese regolari, abilitate e qualificate.” Così è intervenuto in una nota stampa Stefano Giannoni presidente regionale dei Bruciatoristi/Manutentori e presidente provinciale dei Termoidraulici di Confartigianato a seguito dell’esplosione che ha provocato in Toscana la morte di tre persone. “Le cause dell’esplosione sono ovviamente ancora da accertare ma - ha proseguito Giannoni - simili incidenti richiamano l’attenzione sulla sicurezza degli impianti purtroppo solo dopo che l’incidente si è verificato.”

E’ bene ricordare ancora una volta, ha evidenziato Giannoni, che i controlli e la manutenzione degli impianti, oltre che previsti come obbligatori dalla legge, sono fondamentali per garantire un funzionamento sicuro degli stessi. Soprattutto gli impianti datati, che rappresentano un concreto pericolo, dovrebbero essere regolarmente verificati, ma purtroppo spesso questa minaccia è sottovalutata. Per questi motivi – ha concluso Giannoni - come Confartigianato continueremo a promuovere le campagne in materia di sicurezza e controllo degli impianti con la speranza di non dover ricordare quanto sopra solo dopo tragici eventi come quello di Greve in Chianti.