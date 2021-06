Economia



Al via la rivoluzione del terzo settore: sportello gratuito di Confartigianato

martedì, 22 giugno 2021, 16:00

L'iniziativa dell'associazione di categoria apuana a sostegno di imprese, associazioni e cooperative: "Supporto tributario, contabile e finanziario con professionisti specializzati" (giovedì 24 giugno alle ore 17;30 alla sede dell'associazione si terrà un'intervista ai professionisti convenzionati in streaming e per chi vuole in presenza).

Tecnicamente viene chiamato 'terzo settore' ma all'atto pratico rappresenta una grande fetta del tessuto socio economico del territorio italiano, così come della provincia di Massa Carrara. Dentro ci sono imprese, associazioni e cooperative che operano nei settori sociali, culturali e sanitari. Realtà che sono finite nell'ultimo anno al centro di una vera e propria rivoluzione, fiscale e legislativa, che ha cambiato di fatto le regole in corsa a cui tutti, ora, bisogna adeguarsi. "Abbiamo deciso di avviare un'iniziativa dedicata proprio a dare una mano a queste realtà che lavorano a Massa Carrara con l'apertura di uno sportello gratuito del terzo settore nella nostra sede – dichiara il direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi -. Un pool di professionisti specializzati per dare supporto tributario, contabile e finanziario. Consulenze mirate a verificare il rispetto delle previsioni normative". Una proposta che sta prendendo corpo e diventerà operativa nelle prossime ore nella sede di Confartigianato. I numeri sono importanti: "Nella nostra provincia si parla di 75 cooperative sociali, 250 organismi di volontariato, 260 associazioni di promozione sociale – prosegue il direttore di Confartigianato -. A tutti loro invieremo una comunicazione tecnica. Altri dettagli saranno forniti poi durante un evento streaming di presentazione in programma il 27 maggio. Siamo convinti di dover dare questo servizio: il terzo settore è un mondo economico e sociale in espansione, rappresenta una buona parte del prodotto interno lordo nazionale e ha un forte impatto sulla nostra società proprio per gli ambiti i cui lavora. Nel nostro Paese conta oltre 4 milioni di addetti, di cui ben il 75% sono volontari. Realtà che riescono a soddisfare necessità là dove lo Stato non arriva o è in ritardo". Tanti gli ambiti di applicazione per un settore che, in netta controtendenza, ha fatto segnare un aumento del 40% degli addetti e vale il 4% del Pil nazionale. Non è però tutto 'rosa' o facile: "Il terzo settore è stato oggetto di un'importante riforma legislativa e fiscale che ha introdotto tutta una serie di tassative regole soprattutto in tema di bilancio e tenuta contabilità – continua Mascardi -, come l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio sempre più complesso, oppure per le imprese sociali e cooperative, essendo società di capitali, gli obblighi della tenuta contabilità ordinaria, solo per fare alcuni esempi non esaustivi". Un mondo che è diventato sempre più complesso sotto il profilo della burocrazia e qui entra in gioco lo sportello di Confartigianato: "Fra pochi giorni nella nostra sede provinciale tutti gli interessati potranno usufruire di una consulenza mirata e gratuita così da verificarne il rispetto delle disposizioni di legge, valutare opportunità e agevolazioni. Infine – conclude - grazie a specifico accordo con un istituto bancario locale, il nostro ufficio credito può offrire tutta l'assistenza necessaria per la richiesta di fidi e finanziamenti".

Per chi fosse interessato a saperne di più, giovedì 24 giugno alle ore 17;30 alla sede dell'associazione si terrà un'intervista ai professionisti convenzionati in streaming e per chi vuole in presenza