Carrara regina del Forum Unesco Città Creative: a settembre un appuntamento con la Costituzione degli artisti fra concerti ed eventi

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:30

di francesca vatteroni

Si svolgerà a settembre, il 24, 25 e 26, proprio a Carrara, il Forum Unesco Città Creative: una tre giorni intensa di incontri, convegni ed eventi culturali e artistici, che vedrà nascere al suo termine la Carta di Carrara e la Dichiarazione di Carrara.

Due documenti ambiziosi, pensati e scritti allo scopo di individuare quelle linee che possano guidare verso la rigenerazione dei centri storici e urbani attraverso gli strumenti dell'arte e dell'artigianato di alto livello, con l'aspirazione e il proposito che possano aderirvi non solo le 11 città Unesco parte del progetto e firmatarie iniziali dei documenti, ma tutte le città italiane, guardando anche oltre le frontiere nazionali ed europee. Capofila insieme a Pesaro (Città Creativa Unesco per la Musica) e a Fabriano (Città Creativa Unesco per artigianato e arti popolari), Carrara ha avuto l'intuizione di declinare nell'arte, parte integrante del suo Dna, i propositi di Unesco: disegnare un mondo in equilibrio con l'ambiente e il pianeta terra dopo la pandemia.

A fare gli onori di casa, l'assessore alla cultura Federica Forti assieme al sindaco Francesco De Pasquale:"E' un progetto corale proposto e coordinato dal comune di Carrara-ha rivendicato con orgoglio l'assessore alla cultura-lo facciamo in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private della città e stiamo sottoscrivendo ancora protocolli tra cui, quello con l'associazione Oltre: si tratta dell'operazione più importante fatta in questi 4 anni". Concerti in città, concerti dentro i laboratori, studi aperti degli artisti, lirica, arte e scultura: l'assessore promette un tripudio di eventi per l'occasione, che dovrà trasformarsi in un appuntamento fisso nella nostra città per promuovere nuove adesioni e arricchimenti continui delle Carte.

Vittorio Salmoni, focal point di Fabriano Cittá Creativa, si spinge oltre i ringraziamenti e propone la candidatura di Carrara nel coordinamento generale della rete delle Città Creative Unesco:"C'è bisogno di città come questa che tengano insieme i mondi dell'arte e dell'artigianato ad alto livello" ha spronato.

Come nel Rinascimento, attraverso l'arte si pose al centro l'uomo, oggi con questo progetto si riflette sul porre, sempre attraverso l'arte, il mondo al centro dell'uomo. Così spiegano in conferenza i protagonisti della nuova avventura. Sono 11 le città creative che si sono già sedute al tavolo, attraverso le persone di esperti di alto profilo appartenenti a molteplici discipline, dal sociologo, all'artista, al pediatra, all'esperto in gastronomia, all'architetto: un tavolo lungo in ogni senso che si protrarrà con serrati incontri fino a settembre, per poi arrivare a una bozza da perfezionare durante le tre giornate. A coordinare il tavolo: la professoressa Laura Barreca docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e direttrice del museo MudaC della nostra città, assieme a Paolo Naldini direttore di Fondazione Pistoletto a Biella, affiancato dal professor Michele Cerruti.

Entusiasti tutti i protagonisti dell'iniziativa e chi cercherà di regalare un'anima di arte e cultura durante la tre giorni, a partire dall'Accademia di Belle Arti, il cui direttore Luciano Massari promette il suo pieno appoggio attraverso quella che è la forza motore dell'ateneo: gli studenti: "Faremo uscire l'Accademia dalle sue stanze" dà la sua parola.

Prezioso sarà il contributo Manuela Mazzi e di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che metteranno a disposizione energie e l'esperienza maturata con il festival di Convivere, il quale si svolgerà proprio nei giorni precedenti al Forum, allo scopo di costruire e organizzare una tre giorni all'altezza dell'ambizioso progetto. Manuela Mazza, pietra angolare del festival Convivere nonché allieva del filosofo scomparso recentemente, padre di Convivere, Remo Bodei, ha avuto parole di ammirazione:"Il nostro contributo sarà nella definizione del palinsesto delle tre giornate perché questi momenti siano integrati da eventi aperti al pubblico" ha detto anticipando il titolo del tema di Convivere di quest'anno: la cura.

Importantissimo l'apporto di colui a cui dobbiamo l'iscrizione di Carrara tra le Città Creative Unesco, Giuseppe Biagini che con la sua società americana ITKIUS, contribuirà attraverso una piattaforma virtuale a raccogliere informazioni, dati, istanze degli artisti allo scopo di porre le basi del documento.

Voce autorevole non poteva che essere anche quella di Club per Unesco Carrara dei Marmi, alla quale parteciperà con eventi culturali curati dalla professoressa Luisa Passeggia. Maria Grazia Passani, la presidente, ha ricordato la continuità tra marmo e arte oltre al concorso Unesco internazionale dei giovani scultori.

Ma per capire l'anima del progetto abbiamo bisogno delle parole di Laura Barreca:"E' un progetto di riconciliazione con Gaia, la Terra: abbiamo capito la sua fragilità e l'importanza di ricostruire questo rapporto. Il nostro centro storico è al centro del progetto per ideare una road map, pensata per uno sviluppo sostenibile attraverso l'arte e l'artigianato come strumenti di riqualificazione urbana. Vorremmo condividere le strategia della carta di Carrara con altre città che possono diventare anch'esse città creative. Dobbiamo capire come, dentro il progetto di rigenerazione urbana, gli artisti e gli artigiani possano essere elemento di rilettura".

L'assessore di Biella chiaramente ha portato ad esempio il miracolo compiuto a Biella con il recupero di edifici, ex fabbriche e immobili ormai caduti nel degrado, con 30.000 mq recuperati nel centro storico e ha elencato una serie di motivi per cui voler bene al progetto tra cui:" In un'epoca di automazione dove la tecnologia sta occupando tutti gli spazi della nostra vita, si mette al centro l'arte e l'artigianato in una sorta di controbilanciamento basato sulla creatività