Economia



Cisl: “La RSA Regina Elena di Carrara: una navicella impazzita in attesa dello schianto”

venerdì, 18 giugno 2021, 09:28

La Cisl FP Toscana Nord torna sulla questione della casa di riposo per anziani Regina Elena, lamentando assenza di intervento da parte dell’amministrazione comunale.

La struttura di viale Don Minzoni è, infatti, un ente strumentale del comune di Carrara e le questioni che l’attanagliano, legate al personale, richiederebbero l’intervento e la collaborazione degli amministratori comunali.

“Rinnoviamo ed esterniamo la nostra forte preoccupazione per le sorti della RSA Regina Elena – afferma Enzo Mastorci - avvolta da un silenzio assordante dei governanti del comune di Carrara”.

“Nei giorni scorsi la minoranza ha finalmente puntato i riflettori sull’unica RSA pubblica esistente a Carrara ma quei riflettore presto si sono spenti ed è nuovamente calato il buio e il silenzio”.

Il segretario Cisl FP Toscana Nord riepiloga quindi la situazione: “Il concorso per l’assunzione di infermieri è terminato con un clamoroso fallimento legato alle scelte del CDA e dell’amministrazione comunale poiché a fronte di tre nuove assunzioni previste, soltanto una nuova infermiera entrerà nella struttura: pertanto l’organico infermieri resterà insufficiente alle necessità”.

“Soltanto quattro – spiega Mastorci - sono stati i partecipanti e per dare una dimensione, il concorso bandito dalla ASL ha avuto 8000 partecipanti”.

Questa enorme differenza, secondo la Cisl dipende e dimostra che il contatto Uneba non interessa ai professionisti infermieristici della sanità.

“Questa scelta politica, ma soprattutto economica, procurerà molti danni alla struttura. Pertanto – incalza Mastorci - alla luce dei fatti, delle quattro infermiere attese, soltanto una si andrà ad aggiungere all’organico e da domani il tema sarà quello ante-concorso: e cioè, come si potranno coprire i turni notturni della struttura. Ci auguriamo che il servizio venga garantito in modo organico e non in modo raffazzonato com’è avvenuto nel recente passato”.

Mastorci prosegue inoltre sul concorso per addetti amministrativi: “È in pieno svolgimento e ne attendiamo gli esiti”.

Perplessità anche sul concorso per OSS: “Pareva urgentissimo, invece slitterà probabilmente a fine luglio. Il bando ha subito, dopo la sua uscita, varie modifiche ed integrazioni con operazioni raffinate di taglia e cuci. Nel frattempo stanno arrivando alla RSA le prime messe in mora da parte di alcune lavoratrici a tempo determinato”.

“Della valorizzazione e del potenziamento del servizio di animazione – afferma ancora la Cisl - peraltro obbligatorio e da noi più volte sollecitato, non vi è traccia e nessuna previsione”.

Mastorci ricorda che il 5 giugno il sindaco di Carrara annunciava anche a mezzo stampa il reintegro immediato della direttrice nella struttura: “Il CDA, a tal proposito interpellato, ha risposto che ci sarebbe una trattativa. A noi risulta che un dipendente sospeso che viene reintegrato non ha necessità di alcuna trattativa. Deve soltanto essere messo nelle condizioni di poter lavorare ma evidentemente ci sono molte cose non dette e probabilmente il Regina Elena è una navicella impazzita che gira per lo spazio in attesa dello schianto”.

“Forse – allude Mastorci - l’obiettivo è soltanto quello di traghettare lo schianto a dopo le elezioni del 2022. Le riunioni sono partecipate soltanto dal Presidente del CDA e dal Consigliere Lancioni che evidentemente sono ormai i veri deus ex machina della RSA, stante la perdurante assenza di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione”.

“Un sospetto però, - conclude Mastorci - ci pervade. La sospensione della direttrice potrebbe essere una strategia per fare in modo che a gestire la fase concorsuale sia direttamente il CDA? Forse un’attenzione da parte degli organismi preposti sarebbe un atto dovuto”.

Mi. Ca.