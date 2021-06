Economia



Confartigianato Balneari Toscana: Marco Pardi nominato presidente

giovedì, 24 giugno 2021, 12:22

La dirigenza provinciale di Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime viva soddisfazione per la nomina di Marco Pardi, titolare del bagno Firenze di Marina di Carrara, a presidente di Confartigianato Balneari Toscana. Un importante riconoscimento per l’importante lavoro svolto per la categoria in questi anni. Subito dopo la nomina il neo presidente in una nota stampa ha evidenziato le criticità che da tempo affliggono il settore: “In Toscana le imprese del settore balneare sono oltre novecento e rappresentano un comparto rilevante che fornisce servizi importanti che contribuiscono ad innalzare la qualità dell'offerta turistica ma da troppi anni, quasi venti, si parla di una riforma del settore che non arriva. La legge n.145/2018 ha prorogato al 2033 la durata delle concessioni demaniali marittime ma ancora manca il decreto attuativo e soprattutto manca una riforma organica del settore del demanio. Questa incertezza normativa impedisce alle imprese di effettuare investimenti e migliorare la qualità dei servizi offerti per timore di perdere la concessione. Si tratta di un settore che era un'eccellenza a livello mondiale ma che in vent'anni ha perso quote rilevanti di redditività. In altri paesi europei invece sono state introdotte normative chiare e gli imprenditori possono gestire le proprie attività in modo più efficace". “Come Confartigianato Balneari Toscana – ha evidenziato Pardi – siamo e saremo presenti a tutti i tavoli con le istituzioni per aiutare le imprese, soprattutto adesso che le norme anti covid hanno determinato un netto calo dei ricavi, ad avere regole chiare e a lavorare con sicurezza, promuovendo il legame con le filiere turistiche locali e la sostenibilità ambientale".

Nella foto: Marco Pardi neo Presidente di Confartigianato Balneari Toscana