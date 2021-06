Confartigianato: ristori per il turismo, al via il bando rivolto alle strutture ricettive

Altri articoli in Economia

venerdì, 18 giugno 2021, 16:05

Un segnale di ripartenza e fiducia arriva da McDonald's, che è alla ricerca di 12 figure da inserire in organico nel suo ristorante di Massa

venerdì, 18 giugno 2021, 16:03

Torna puntuale con la bella stagione, come ogni anno, la necessità di intervenire con la manutenzione dei cigli lungo le strade del territorio provinciale di Massa-Carrara attraverso l’operazione di sfalcio di erba e vegetazione

venerdì, 18 giugno 2021, 15:53

Una città sempre più attenta al turismo in senso trasversale: quindi, non solo cultura ed eventi, ma anche intrattenimento per la famiglie e i bambini, che affollano le spiagge di Marina di Massa

venerdì, 18 giugno 2021, 15:50

Una rete a strascico è stata sequestrata dagli uomini della Guardia Costiera ad un peschereccio di circa 15 metri appartenente alla marineria labronica. L’imbarcazione è stata scoperta intenta a “strascicare” a poche centinaia di metri dalla costa nel tratto di mare antistante Calafuria

venerdì, 18 giugno 2021, 15:48

Il messaggio del presidente Matteo Venturi per il rilancio della provincia: "Imprese, sindacati e istituzioni insieme possono convincere Firenze e Roma dell'urgenza delle nostre necessità. Da Governo e Regione servono garanzie per le bonifiche in zona industriale, per la salvaguardia della costa, per le infrastrutture"

venerdì, 18 giugno 2021, 09:28

La Cisl FP Toscana Nord torna sulla questione della casa di riposo per anziani Regina Elena, lamentando assenza di intervento da parte dell’amministrazione comunale