Economia



Confartigianato: un plauso al Comune di Carrara per il via alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”

martedì, 8 giugno 2021, 17:29

Confartigianato Imprese Massa Carrara esprime piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Carrara, della mozione avente ad oggetto il sostegno alle donne vittime di violenza. Con tale atto, ufficialmente, l’amministrazione Carrarese si attiverà affinchè le farmacie e le attività commerciali del territorio aderiscano alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere con l’inserimento negli scontrini della dicitura “ Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”.

Già da tempo la Regione Toscana sta impostando un’azione di sistema per il contrasto a questo triste fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupanti ed in quest’ottica è partita una campagna di comunicazione per promuovere la conoscenza del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.