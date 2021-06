Confindustria, focus su turismo lento

Altri articoli in Economia

giovedì, 3 giugno 2021, 14:14

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono ancora aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari

giovedì, 3 giugno 2021, 14:12

Superbonus 110% per la riqualificazione energetica ed agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni per rilanciare con forza il settore delle costruzioni e dell'edilizia dopo dieci anni di profonda sofferenza con il 48% di occupati in meno e 560 imprese chiuse

giovedì, 3 giugno 2021, 14:00

L'edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, si terrà dal 9 al 12 settembre. "Cura" sarà il tema centrale e Telmo Pievani il curatore che seguirà la realizzazione del programma

martedì, 1 giugno 2021, 15:00

Come ogni anno sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio sul Parco fluviale del Frigido, quella parte del torrente a Marina di Massa che ai margini del suo alveo ha una pista ciclabile ed un percorso pedonale

martedì, 1 giugno 2021, 13:41

Non solo i cinghiali. Gli agricoltori muniti di licenza di caccia e sotto la supervisione della polizia provinciale potranno intervenire direttamente per difendere le coltivazioni anche nei confronti degli storni, piccioni e nutrie

martedì, 1 giugno 2021, 13:35

Il presidente degli industriali, Matteo Venturi: "Sarebbe utile prolungare il Superbonus 110%, importante strumento di rilancio delle aziende edili e dell'occupazione"