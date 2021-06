Economia



Convegno sui trasporti dell'autorità portuale: entro l'estate il lotto 4 del 'Waterfront'

martedì, 29 giugno 2021, 14:35

di francesca vatteroni

Le notizie sono due. Partirà entro l'estate il lotto 4 del Waterfront, relativo alla passeggiata foranea, e a seguire partiranno il lotto 1 (riqualificazione del sistema di accessi al porto con sistema rotatorie fra viale Zaccagna e via delle Pinete, nuovo varco di accesso al sistema portuale, piste ciclabili e ponte-passerella sul Carrione ) e lotto 2 (rotatoria tra viale da Verrazzano e viale XX Settembre, piste ciclabili, riqualificazione marciapiedi del viale Da Verrazzano con piantumazione di alberi ). Opere che vedranno sicuramente una fine entro il 2026, spiega il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva: perché i 30 milioni di euro che servono per gli interventi arrivano con il fondo complementare del PNRR e le tempistiche saranno quindi garantite dal meccanismo adottato che prevede che i pagamenti, man mano erogati dall'Unione Europea, siano condizionati al conseguimento dei traguardi di volta in volta raggiunti.

L'altra notizia riguarda il nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe contenere un "ampliamento degli spazi esistenti entro i confini attuali del porto avanzando comunque entro i confini del torrente Carrione" spiega Sommariva, il quale rispondendo alla domanda:"A che punto siamo circa l'iter burocratico di adozione e approvazione?", crolla la testa facendo chiaramente capire che il progetto sembrerebbe essersi arenato, almeno per il momento. "Stiamo aspettando il Comune, che dovrebbe siglare un atto che si chiama Accordo di pianificazione, intanto cerchiamo altre strade altrimenti qua ci impieghiamo 10 anni" commenta il presidente che infatti, durante il convegno dedicato al PNRR e a i suoi impatti sul settore marittimo navale, dedicherà alcuni punti del suo intervento al capitolo delle semplificazioni burocratiche.

Stiamo parlando della conferenza organizzata da Wista, Propeller e Autority Portuale, che ha visto intervenire oltre al presidente Sommariva, i tre terminalisti del porto di Marina (Grendi, F2i e Gruppo Perioli), la docente presso l'Università di Bologna Greta Tellarini e l'onorevole Raffaella Paita presidente della commissione Trasporti.

Davanti a un parterre ricco di presenze importanti del mondo dell'impresa e della politica, tra cui il sindaco di Massa Francesco Persiani e per Carrara l'assessore all'Economia del mare Andrea Raggi, Sommariva ha voluto soffermarsi su due questioni.

"La seconda fase degli investimenti-ha sottolineato- dopo questi 30 milioni di euro per il Waterfront, è collegata all'iter del piano regolatore portuale: se non c'è l'approvazione non ci potrà essere la fase di investimenti e non ci potrà essere futuro. Investimenti che ci consentirebbero di far convivere l'area del commerciale, della cantieristica e quella turistica dentro un porto che ha le dimensioni che ha-ha detto il presidente riferendosi alle dimensioni troppo ridotte per permettere questa convivenza-con il nuovo piano regolatore sarà possibile dare queste funzioni". Alla luce del fatto, ha quindi rivendicato, di una crescita dei traffici, a marzo del 6%, per il nostro porto assicurando che potrà crescere ancora.

L'altro argomento che ha affrontato Sommariva riguarda il nodo dell'occupazione, oggetto di precedenti convegni: ricordiamo l'impegno preso con i sindacati di categoria e ufficializzato durante una recente conferenza stampa. Su questo tasto, tutti i protagonisti sanno che si giocano molto e Sommariva ha voluto ribadire la necessità di avere coraggio e di voler tenere fede al tema dell'inclusione, parlando esplicitamente di mercato del lavoro:"Siamo in un momento di cambiamento profondo, non dobbiamo tenere lo sguardo al passato ma dobbiamo cercare di approcciarci al cambiamento: deve essere un momento di profondo ripensamento del sistema, dobbiamo affrontare con coraggio il tema dell'abbattimento degli ostacoli che precludono di raggiungere dei risultati nel nostro settore e con coraggio guardare al tema dell'inclusione per trovare strade nel mercato del lavoro con investimenti in piani formativi e adeguamenti culle competenze professionali. Se non ci sarà il Piano regolatore non avremo futuro".

Le strategie emerse si possono sintetizzare, in questi punti.

Un futuro affidamento sempre maggiore allo spostamento tramite rotaia e per questo è stata citata più volte il raddoppio agognato della pontremolese. Giorgio Bucchioni, presidente di Propeller, l'associazione di professionisti e imprenditori marittimi ha asserito:"Ci auguriamo la realizzazione del raddoppio della pontremolese: guardiamo all'impegno di questa opera con fiducia grazie all'On. Paita e all'Autority Portuale". E in merito a questo punto è stata segnalata una carenza di autisti ferroviari.

Una scommessa sui traffici col Nord Africa destinati a crescere, secondo Michele Giromini del Gruppo Perioli, società che sta credendo molto nel traffico con Algeria, Marocco e Tunisia.

La tecnologia per una miglior efficienza:"A Marina abbiamo portato i controlli con la tecnologia delle cassette, una piccola rivoluzione. Qua siamo cresciuti molto" ha illustrato Costanza Musso del Gruppo Grendi.

La sfida dell'apertura alla figura della donna. Paola Tongiani di Wista Italia, associazione di professioniste del settore marittimo, ha riconosciuto." La figura femminile ha difficoltà ad affermarsi in questa realtà".

Infine l'intervento dell'On Paita, di Italia Viva, ha avuto anche passaggi dal sapore più strettamente politico:"L'Europa è diventata solidaristica dopo la vicenda Covid-ha assicurato- questi 200 milioni del PNRR sono una grande occasione guidata da un clima di fiducia, che percepisco anche qui, che si chiama Mario Draghi". In ultimo non ha risparmiato delle frecciate agli alleati di governo:"Sono necessarie riforme: la decrescita felice, l'atteggiamento " non nel mio giardino" e l'assistenzialismo anziché posti di lavoro, sono tutti concetti che si sono incrinati con la pandemia. Il disastro della situazione autostradale e ferroviario, riconosciamolo: il ministro non ha esercitato il controllo considerando quel bene regalato e il concessionario non ha fatto il suo dovere. I viadotti e le gallerie oggi non sono sicuri!"