Eccellenze internazionali made in Carrara: Fabrizio Viti e le sue calzature da sogno

giovedì, 24 giugno 2021, 12:01

di donatella beneventi

Non è la prima volta che la Gazzetta parla di Fabrizio Viti, luxury shoe designer: esattamente tre anni fa è stato pubblicato un articolo che lo riguardava con la testimonianza affettuosa di sua sorella Cristina e con la promessa di poterlo incontrare personalmente appena possibile: finalmente, questo incontro si è concretizzato, grazie a una piccola parentesi di vacanza sulla riviera versiliese.

Fabrizio è quello che si direbbe un uomo di classe, pacato, naturalmente elegante, mette subito a proprio agio: la sua storia nasce all'ombra delle Apuane, a Carrara ed è da qui che parte la conversazione, la storia di un giovane talentuoso, la cui passione e determinazione sono stati le chiavi del suo successo internazionale, con le sue calzature indossate dalle donne più famose del mondo.

"Mi ritengo molto fortunato - dice - di essere nato e cresciuto in una zona molto, molto aperta: Carrara non l'ho mai avvertita come una città di provincia, anzi, è proprio qui che ho maturato una passione per la moda, perché c'erano tanti stimoli, per esempio, due negozi di dischi dove c'erano tutte le novità, arrivavano i giornali di moda francese e in più, sono vissuto in un ambiente familiare dove la componente femminile era prevalente, con la presenza delle mie sorelle e di mia madre punto di riferimento nella mia formazione professionale e umana: una donna che è stata una pioniera, considerato i tempi, osando sposarsi di giovedì con un tailleur nero, sempre elegante pur avendo mille cose da fare, lavorando e portando avanti la famiglia con mio padre".

Dopo il liceo e due anni in Accademia, il grande passo a Milano, nel prestigioso Istituto Marangoni, una scuola di moda e design, fra le più qualificate, dove Fabrizio Viti si mette alla prova, con un progetto di scarpe, genere non preso molto in considerazione a quel tempo: si potrebbe dire che quello è stato l'incontro del destino, perché da allora, la sua carriera e la sua fama saranno indissolubilmente legate all'accessorio più amato dalle donne: "E' stata una serie di coincidenze quella che mi ha portato sulla strada delle calzature: il mercato si stava focalizzando dal pret-à-porter al mondo degli accessori. Borse e scarpe, con molta richiesta di lavoro per cui mi sono dedicato a questo settore, tralasciando le borse e concentrandomi esclusivamente sulle calzature".

C'è una scarpa del cuore, quella a cui è legato perché ha segnato un momento importante?

"Ho tanti bei ricordi ed emozioni legate alle mie creazioni, ma se penso a qualcosa di speciale, questo è collegato al periodo, circa 17 anni fa, in cui sono entrato alla maison Vuitton, come direttore creativo del reparto calzature, lavoravo a fianco di Marc Jacobs ed era un ruolo di grande responsabilità: alla prima riunione, avevo preparato due modelli, uno dei quali di pelle rossa con un cinturino in cuoio e ricordo che Marc entrò e si diresse verso quella scarpa, chiedendo chi fosse l'autore: ho capito che avevo fatto centro, che avevo colpito e per me, che ero all'esordio in Vuitton, è stato molto bello ed importante, l'inizio di un sodalizio professionale che continua tutt'oggi".

Qual è il suo concetto di calzatura, su quali basi fondano le sue creazioni?

"Io lavoro su tre fronti: per la mia linea, quella che porta il mio nome e che ho avviato nel 2015, faccio delle cose che piacciono di più a me o alle donne intorno a me, perché ho un contatto più diretto con loro e con i loro gusti, mentre per le sfilate si seguono altri criteri, è come un grande film, dove ognuno crea la sua parte per dare vita ad un'immagine di donna e poi, ancora, c'è la linea commerciale di Vuitton, dove invece si devono soddisfare tutte le clienti di tutti i negozi del mondo, però, per tenere una coerenza di percorso, ci sono dei punti per me naturali, per esempio, un tipo di tacco o di tomaia, tenendo sempre presente la forma reale di una scarpa, che deve essere piacevole da portare. Il fattore artigianale, è un valore per me ancora molto importante, che cerco di portare avanti curando i dettagli, pur sapendo che il costo delle mie scarpe è elevato, ma è un qualcosa al quale non voglio rinunciare: non è semplice stare sul mercato a queste condizioni, però ho clienti che percepiscono il valore di una scarpa di alta qualità, che è un discorso anche e soprattutto di tipo culturale".

Fra le donne che lo hanno ispirato e che sono anche diventate amiche e clienti, la grande Donna Summer, sua musa da quando era ragazzo, Jaclyn Smith, una delle mitiche Charlie's Angels , per arrivare a Catherine Deneuve, che alla recente sfilata di Dior ad Atene, ha indossato un paio di Viti in abbinamento con uno strepitoso pigiama palazzo e oltre a queste, la passione per la fashion doll più famosa del mondo: la Barbie, di cui possiede una collezione, anche se questo non è esattamente il termine che preferisce: "Non c'è niente di museale - dice - Barbie è stata la mia prima modella e non c'è uno che faccia il mio mestiere che non sia stato ispirato da questa bambola, che ti proietta in un mondo di bellezza e di glamour: io sono stato molto affascinato, non solo dai vestiti che sono stupendi, ma anche dal packaging delle confezioni, scatole che erano delle scenografie fiabesche. Per me tutt'oggi sono delle modelle, le vesto e le acconcio e qualche tempo fa, sono andato in visita alla Mattel, l'azienda produttrice, la cui presidente è venuta anche a casa mia a vedere le mie dolls".

Passando a qualche consiglio pratico, cosa si sentirebbe di consigliare ad un giovane che desidera intraprendere una strada simile alla sua?

"Di procurarsi un buon avvocato - dice sorridendo - perché ormai ci si muove sempre più in gruppi di produzione, con un sistema molto articolato, per cui bisogna fare attenzione e saper leggere molto bene i contratti di lavoro, per esempio, con l'aiuto di un professionista che sappia far capire che cosa si sta firmando e le conseguenze che potrebbero esserci: questo per tutelarsi, è molto importante tenere a mente che noi facciamo prodotti e quindi bisogna stare con i piedi per terra e non farsi guidare dall'emotività".

E infine, quale scarpa non deve mai mancare nell'armadio di una donna?

o'La classica, intramontabile décolleté nera, con un tacco di sette centimetri e mezzo, l'altezza ideale per ogni tipo di donna: il covid ha "distratto" per un pò di tempo dall'eleganza: molte vendite di scarpe comfort, sneakers, zoccoli e sandali adatti per la vita all'aria aperta, abiti oversize all'insegna della libertà e della praticità, ma stiamo rivedendo un ritorno al piacere di cambiarsi, mettersi qualcosa di bello, ammirarsi e farsi ammirare: un lento rientro alla normalità, dopo mesi difficili".

E poi, qualche sogno nel cassetto, uno in particolare: Fabrizio immagina di poter realizzare, un giorno , una sfilata importante alle cave, là dove tutto è iniziato, nei luoghi che porta con sé, ovunque, nel mondo.