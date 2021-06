Economia



Fosso della Foce a Mirteto: intervento del Consorzio

giovedì, 24 giugno 2021, 15:46

Un intervento molto atteso dai cittadini, in una delle zone più densamente urbanizzate di Massa, e che quindi richiede particolare attenzione e cura. Il Consorzio 1 Toscana Nord ha appena completato la manutenzione del Fosso della Foce, nella zona collinare di Mirteto.

"Abbiamo effettuato il primo sfalcio e il primo lotto di manutenzione - conferma il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – L'intero tratto è stato quindi ripulito, in modo da assicurare la sicurezza idraulica ed ambientale della zona. E l'intervento, come da programma, sarà ripetuto nelle prime settimane di settembre: sarà un ulteriore intervento di prevenzione, in modo che poi il corso d'acqua sia poi pronto a raccogliere l'acqua delle piogge durante il periodo autunnale ed invernale. Tutto questo, lo facciamo con la piena collaborazione dei cittadini: il programma, nelle tempistiche e nelle modalità, tiene infatti conto dei loro suggerimenti e segnalazioni".

Il Consorzio, infine, ricorda che non è di propria competenza la gestione dei fossi di scolo della strada di via Vitali.