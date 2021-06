Economia : carrara



Raddoppia il servizio di ritiro ingombranti

sabato, 26 giugno 2021, 16:47

Raddoppia il servizio di ritiro degli ingombranti di Nausicaa Spa. Per far fronte all'aumento delle richieste dei cittadini che accompagnano solitamente il periodo estivo, è stato intensificato il giro di raccolta, sul modello di organizzazione già sperimentata e applicata durante la prima fase dell'emergenza pandemica. Il potenziamento dei passaggi resterà in vigore almeno fino al mese di settembre.

Per la prenotazione del servizio di ritiro ingombranti è a disposizione il numero 0585644312, da lunedì al sabato e dalle 8 alle 13. In alternativa, è possibile compilare l'apposito modulo presente sul sito dell'azienda(www.nausicaacarrara.it) nella sezione dedicata ai servizi per il cittadino. Altro strumento utile per entrare in contatto con l'azienda è l'APP Junker, scaricabile sui cellulari iOS e Android.