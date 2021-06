Economia



Turismo kids friendly: apre a Marina di Massa il parco acquatico "Laguna delle orche"

venerdì, 18 giugno 2021, 15:53

di donatella beneventi

Una città sempre più attenta al turismo in senso trasversale: quindi, non solo cultura ed eventi, ma anche intrattenimento per la famiglie e i bambini, che affollano le spiagge di Marina di Massa.

La zona di Via Casola, nel tratto prospiciente la rotonda e l'accesso alle spiagge, è oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione comunale e oggi, 18 giugno, si sono aperti i battenti del parco acquatico "Laguna delle Orche", gestito da Tea e Franco Maruzzi, padre e figlia, titolari di una società che ha al suo attivo la gestione di parchi giochi a Firenze, in collaborazione con la locale amministrazione.

"Frequentiamo questa zona da tanto tempo- dice Franco - e abbiamo notato che sempre più era importante rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini, che hanno desiderio di fruire di spazi per il divertimento dei più piccoli, in sicurezza, come alternativa alla spiaggia. Così, abbiamo pensato di presentare un progetto agli uffici competenti a Massa, l'assessorato ha risposto con entusiasmo e abbiamo investito su questa porzione di territorio. Per la verità, il progetto era già pronto lo scorso anno, ma la pandemia e la situazione incerta dell'estate 2020, ci ha visto aprire per una sola settimana ad agosto inoltrato: oggi è la vera inaugurazione del parco acquatico unico nel genere su tutto il litorale toscano".

Unico perché? Perché la struttura, coloratissima e spaziosa, dispone di una grande piscina per bambini fino a sei anni e un'altra per ragazzi fino ai 12 anni, con scivoli di varia pendenza e un tripudio di colori e di giochi acquatici: intorno, venti ombrelloni, con sdraio, uno snack bar con posti a sedere adatti per una pausa o una merenda, con la possibilità di festeggiare anche compleanni e con la presenza di personale giovane e formato.

Estremamente soddisfatti gli assessori Balloni e Cella, che hanno preso all'inaugurazione :"Questa zona che fino a qualche tempo fa era in stato di degrado - afferma Balloni- sta acquistando un altro volto, come altre zone della città, segno che la direzione che stiamo prendendo è quella giusta. In particolare, questa porzione aveva necessità urgente di essere rimessa in sesto e la famiglia Maruzzi si è sobbarcata interamente l'investimento di restauro, dai cancelli, alla pulizia, ovviamente alla costruzione del parco, pagando per tre mesi il canone del suolo pubblico. Adesso, questa zona può essere vissuta e goduta dai residenti e dai turisti pienamente e questo per noi è importantissimo ".

Andrea Cella, oltre a confermare quanto affermato da Balloni, si ritiene anche molto ottimista sulle previsioni di presenze turistiche per la stagione :" Si profila un'ottima estate: le prenotazioni fioccano e sia gli albergatori che le agenzie immobiliari, che affittano seconde case, sono soddisfatti e questo ci dà una ulteriore carica per migliorare sempre più l'offerta del territorio, per tutte le fasce di utenza. Turismo famigliare, ma anche cultura e spettacolo, servizi mirati e infrastrutture: è un lungo lavoro, che sta portando i suoi frutti".Per tutte le informazioni relative al parco, di seguito il link della pagina

Facebook

https://www.facebook.com/lagunadelleorche/