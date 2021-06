Economia



Viabilità: 190 mila euro per il taglio erba e vegetazione lungo le strade provinciali

venerdì, 18 giugno 2021, 16:03

Torna puntuale con la bella stagione, come ogni anno, la necessità di intervenire con la manutenzione dei cigli lungo le strade del territorio provinciale di Massa-Carrara attraverso l’operazione di sfalcio di erba e vegetazione.

Quest’anno la Provincia di Massa-Carrara ha deciso nel proprio bilancio 2021 di aumentare le risorse destinate rispetto all’anno precedente per un totale di circa 190 mila euro, cioè, in fase inziale, circa 50 mila euro in più rispetto al 2020.

In questi giorni il Servizio Tecnico dell’ente di Palazzo Ducale ha approvato i progetti esecutivi per intervenire sulle strade provinciali e ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori: si tratta, ovviamente di quelli che saranno eseguiti da ditte esterne, mentre una parte significativa l’amministrazione li esegue in modo diretto attraverso i propri cantonieri.

Per l’operatività dell’intervento le strade provinciali sono divise in quattro zone: una in alta Lunigiana (24mila 546 euro) due nella media Lunigiana (118 mila 650 euro) e una nella zona di costa (45 mila 900 euro), per un totale di 189 mila 96 euro.