Economia



Appello dei professionisti della sanità alla Regione e ai sindaci apuani: "Riaprite negli ospedali alle visite di familiari e volontari"

sabato, 31 luglio 2021, 00:31

di francesca vatteroni

"E' tempo di uscire dalla situazione emergenziale": potrebbe essere la frase che sintetizza meglio l'appello ufficiale e corale che una serie di associazioni e di professionisti legati alla sanità hanno rivolto al presidente della regione Eugenio Giani, all'assessore regionale alla sanità e per conoscenza ai sindaci del territorio apuano.

Una richiesta, quella di permettere a chi è ricoverato in presidi ospedalieri, siano essi ospedali o rsa, di essere raggiunti dalle visite dei propri cari e familiari, è una richiesta che si sta facendo sentire da tempo e che ciascuno dei professionisti e delle associazioni aveva espresso separatamente, ciascuno per proprio conto.

Ora invece tutti indicono una conferenza stampa e unendosi, invocano la cessazione del divieto sancito dalla delibera regionale 96/2020 di permettere la visita dei parenti ai ricoverati. Pur chiedendo parallelamente l'applicazione di accorgimenti con appositi dispositivi di sicurezza: Marco Leorin, medico del pronto soccorso Noa e presidente di Azione Cattolica diocesi Massa Carrara Pontremoli, Roberta Crudeli posizione organizzativa infermieristica dei percorsi oncologici dell'azienda Toscana Nord Ovest oltreché presidente dell'associazione Il Volto della Speranza, Alberto Rutili medico anestesista rianimatore, Valentina Montani dell'associazione Insieme Massa, Bruno Ciuffi presidente Misericordia di Massa, Tessa Riccardi volontaria Avo************* Albo Provinciale Massa Carrara, Luca Fialdini presidente ordine delle professioni infermieristiche di Massa Carrara oltre alla psicologa Rebecca Munda, a Elio Bernabè presidente dell'ANVCG Massa Carrara ed Elisabetta Sordi medico trasfusionista.

"Questa conferenza-ha preso la parola spiegando l'iniziativa Marco Leorin- vuole lanciare un appello: in questi mesi, diversi di noi hanno fatto sentire le nostre voci rispetto alla possibilità della presenza dei parenti in ospedali. Sappiamo che la delibera della regione Toscana ha vietato l'accesso dei parenti in ospedali e Rsa ai propri cari: ma questo stato di sofferenza che va avanti da un anno diventerà sempre più cronico. Così ci siamo chiesti quanto può essere rivista questa scelta. E' importante quell'amore che nessun operatore sanitario può dare al paziente. Oggi ci sono tante voci di professionisti" ha detto lasciando la parola agli altri professionsti.

Gli hanno fatto eco le parole di un altro medico, Alberto Rutili:"E' bellissimo il fatto che siamo qui, partecipando assieme. Questi appelli sono nati singolarmente, separatamente a testimonianza che è un sentimento molto sentito. Credo che tutti abbiamo una storia triste da raccontare, a cui abbiamo assistito. E' un problema da risolvere. Per me è impensabile continuare così, stanno discutendo misure per riaprire discoteche, per riaprire tutto. Adottando idonee misure di sicurezza è giusto permettere ai pazienti di entrare in contatto con i loro familiari".

"I presidi garantiscono una limitazione forte del contagio con mascherine ffp2, una tutina leggera, guanti-ha fatto osservare infatti Leorin- è una questione di scelta, di fare un piccolo investimento e comprare il materiale".

Anche Roberta Crudeli ha invocato la revoca della misura proibitiva delle visite:"Io sono qua in doppia veste, come professionista e come presidente dell'associazione Il Volto della Speranza. Abbiamo sentito l'esigenza di partecipare a questo appello, di chiederlo con forza, in primis perché vivendo quotidianamente i pazienti ospedalizzati sappiamo come sia fondamentale anche nei risultati delle cure se il paziente è supportato dal familiare. Il rapporto tra paziente e familiare va mantenuto: i pazienti hanno diritto di vedere i familiari e i familiari di vedere i loro cari ricoverati-ha sostenuto Roberta Crudeli aggiungendo-riteniamo che questa possibilità debba essere riconosciuta non solo ai familiari ma anche ai volontari. La mancanza dei volontari si fa sentire soprattutto per chi non ha famiglia. E' importante riaprire al volontariato perché è una parte integrante della sanità".

Toccante la testimonianza diretta di Valentina Montani di Insieme Massa: operata due volte, l'ultima delle quali con un intervento delicatissimo di ricostruzione del seno è rimasta degente per tre giorni e ha sentito moltissimo la differenza, senza la presenza dei suoi cari e degli amici:"Anche se c'è la Tv e ci sono gli infermieri- ha detto-non è la stessa cosa, manca tanto la presenza dei familiari e degli amici, ti senti protetta. Già è un'esperienza brutta se poi non possono restarti accanto i tuoi affetti..." ha raccontato.

"Dove c'è malattia la presenza è importante-ha fatto presente anche Bruno Ciuffi- E poi purtroppo dobbiamo tenere presente che la conseguenza di questo divieto è che molto spesso gli anziani decidono di non ricoverarsi. I farmaci sono importanti ma non sottovalutiamo l'affetto: la ricerca ce lo conferma".

Anche gli infermieri si associano a questo appello e Luca Fialdini spiega i motivi:"Noi siamo stati in prima linea nonostante la carenza di personale. Non è stato facile, siamo sempre pochi, durante questi mesi durissimi la tecnologia ci ha aiutato a mettere in contatto i pazienti con i loro cari: abbiamo messo a disposizione i nostri cellulati i nostri tablet. Però questa situazione emergenziale deve finire, è tempo di dire basta ai divieti delle visite. Vietare le visite significa anche interrompere il filo fiduciario dei cittadini con il sistema sanitario: i familiari che vedano l'alta qualità dei nostri servizi ospedalieri"