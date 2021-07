Economia



Confartigianato: “Le attività di vicinato sono servizi essenziali e vanno sostenute"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:49

Confartigianato Imprese Massa Carrara aderisce alla campagna promozionale lanciata dalla Regione Toscana “Vicino Conviene”, a sostegno delle attività di vicinato. La campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a sostenere gli esercizi commerciali e le botteghe artigiane del territorio, tutte realtà duramente colpite dalla crisi ma che meglio di altre esprimono i valori, la cultura e le tradizioni.



“Le attività di vicinato sono presidi sociali e svolgono davvero servizi essenziali - spiega Luciano Franchi, responsabile delle categorie economiche delle imprese associate a Confartigianato Imprese Massa Carrara - sia nei territori meno popolati, dove non sono presenti ad esempio la media e la grande distribuzione, sia nelle grandi città perché sono vicine alle persone e ne comprendono i bisogni e le esigenze. Pensiamo a chi cerca la qualità dei prodotti o dei servizi – prosegue Franchi - e si rivolge al negoziante o dell’artigiano di fiducia, a chi si fa consegnare la spesa o fare la riparazione a casa. Durante la pandemia, con le limitazioni agli spostamenti, le attività di vicinato sono state davvero essenziali. Purtroppo però molte piccole attività artigianali e del commercio tradizionale – sottolinea Franchi - hanno subito cali di fatturato dovuti alle limitazioni alle aperture e hanno dovuto sostenere costi rilevanti per adeguare i locali alle norme anti Covid. Il protrarsi dello stato di emergenza causerà loro ulteriori difficoltà”. “Aderire ad una campagna collettiva come quella lanciata dalla Regione – conclude Franchi - è un’ opportunità importante di promozione per gli artigiani che possono anche ampliare la propria rete di relazioni e creare collaborazioni con altri artigiani e altre attività per aumentare le proprie conoscenze e migliorare la qualità dei propri servizi o prodotti o crearne di nuovi”.