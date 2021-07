Economia



Estate marinella 2021: Proloco e Confeserecenti collaborano per la prima volta ma "Il prossimo anno un calendario unico"

martedì, 13 luglio 2021, 20:30

di francesca vatteroni

Arriva l'estate anche a Marina di Carrara che vede Proloco e Confesercenti assieme, per la prima volta, per un calendario parzialmente in comune con alcuni eventi compartecipati. Attraverso l'autofinanziamento dei commercianti, per Confesercenti, e l'aiuto dell'amministrazione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, per la Proloco, è stato possibile quindi mettere assieme delle date e delle iniziative, puntando molto su famiglie e bambini.

"Purtroppo niente palco quest'anno-un po' storce il naso Alessia Rossi vice presidente della Proloco, ammettendo comunque si tratti di una boccata di ossigeno per le serate estive di Marina-è stato il massimo che siamo riusciti a fare con la somma a disposizione. Il tradizionale concerto per Simo lo faremo nel mio locale" ha commentato.

Anche Roberta Branzanti parla di boccata di ossigeno e di cose molto semplici restando comunque ottimista sulla riuscita delle serate:"Anche quest'anno con fatica, ma siamo riusciti a fare qualcosa. Ci siamo rivolti ai bambini e a iniziative culturali che parlano delle Alpi Apuane e della storia del territorio". La presidente della Proloco si è detta rammaricata per non aver potuto usare la Caravella: gli eventi della Proloco si svolgeranno infatti tutti in piazza Menconi, ma si è mostrata orgogliosa dei due eventi sportivi che è riuscita a inserire. Uno con la scherma e uno con ii campioni d'Italia carraresi del tennis da tavola.

Per quanti riguarda l'iniziativa culturale fotografica "Marina com'era e Marina com'è", la Proloco marinella fa sapere come il concorso quet'anno potrà riguardare tutto il territorio, non solo Marina: "In occasione degli eventi che si terranno in piazza Menconi a Marina di Carrara dal 22 luglio al 21 agosto 2021, il concorso fotografico "Marina com'era e Marina com'è" , visto il successo dell'anno precedente, si estende anche alle altre zone del territorio comunale. Chi intendesse partecipare dovrà fornire a "Foto Studio Ciak" 4 foto antiche e 4 corrispondenti attuali, per mettere in evidenza le trasformazioni che i vari siti hanno subito nel corso del tempo. Lo studio fotografico è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. L'iscrizione al concorso si chiuderà entro il 15 di agosto".

Ecco il calendario della Proloco.

22 luglio Racconti per piccoli storie sbagliate a cura di Pietro Marchini ( i cattivi delle favole si ribellano) 21:15 piazza Menconi

24 luglio Trampoli giocolieri e fuoco a cura di Ignes Fatui 21:15 piazza Menconi

29 luglio giochi ludici laboratori artistici a cura di Matrioska Buratti

31 luglio Apuane e dintorni escursioni virtuali

4 agosto racconti per ragazzi storie & favole a cura di Pietro Marchini

7 agosto giocattoli galleggianti (giochi animati) a cura di Akuna Meatata Animazione

8 agosto laboratorio Stravagario (riciclo magico per bambini creativi) a cura di Abygaille

11 agosto giochi e bolle a cura di Lorenzo Bolle (attività ricreativa per ragazzi)

12 agosto manifestazione a scopo di beneficienza: condividere a cura di Lorenzo Bolle

13 agosto manifestazione di scherma (sport in piazza) Club Scherma Apuano

18 agosto lettura e proiezione Alpi Apuane a cura di Pietro Marchini

20 agosto manifestazione tennis da tavolo. Sport in piazza a cura di USD Apuana Carrara Tennis tavolo

21 agosto concorso foto Marina e dintorni ieri e oggi a confronto. Mostra fotografica a cura di Club Fotografico Apuano.

Confesercenti, per la prima estate a presidenza di Alida Vatteroni, punta sulle maschere dei cosplay e sull'arte e artigianato tra quadri e sculture, con la sfida di battere: la malamovida stemperando gli animi dei più giovani e riportando le famiglie nel quadrilatero di via Rinchiosa, via Genova, via Venerzia e via Ingolstadt.

"Le difficoltà ci sono sempre e sono sempre tante-spiega anche Alida Vatteroni-però ho visto tanta positività nei commercianti e tanto entusiasmo anche da parte delle associazioni culturali che parteciperanno a "la via dell'arte" senza considerare l' opportunità per i commercianti con gli stands in strada. Con l'aiuto di tutti siamo riusciti a mettere insieme questo calendario. E non mancherà un po' di musica classica itinerante".

La presidente ha voluto sottolineare come l'idea originale dei cosplay e quella della via dell'arte siano arrivate proprio da uno dei negozianti marinelli, il titolare del negozio di fumetti:"Il signore dei fumetti".

"Se questi due eventi funzioneranno-ha spiegato Vatteroni-verrà ripetuto magari studiando un progetto maggiormente articolato. Quest'anno per la prima volta Proloco, di cui sono membro, e Confesercenti hanno collaborato ma il prossimo anno contiamo di elaborare un calendario comune".

Ecco il calendario di Confesercenti

17 luglio La via dell'arte ( via Rinchiosa, via Genova, via Ingostadt e via Venezia)

18 luglio bancarelle e animazione in strada via Ingolsatdt via Venezia

24 luglio via Ingolsatdt via Venezia

25 luglio via Ingolsatdt via Venezia

31 luglio via Ingolsatdt via Venezia

1 agosto via Ingolsatdt via Venezia

5 agosto Cena in blu

7 agosto gara di cosplay via Rinchiosa, via Genova, via Ingostadt e via Venezia

8 agosto Vespa Club esposizione moto anni 60 e 70 nelle strade di Marina e piazza Ingolstadt

21 agosto via Ingolsatdt via Venezia

22 agosto via Ingolsatdt via Venezia

Capodanno d'estate feste per le strade con minifuochi artificiali