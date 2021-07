Economia



In corso i lavori di manutenzione ordinaria della Zona Industriale Apuana

venerdì, 30 luglio 2021, 14:36

E’ attualmente in corso e terminerà entro ferragosto, la prima fase dei lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli assi viari principali della Zona Industriale Apuana. A seguito di specifico accordo amministrativo con il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara, approvato dai rispettivi organi amministrativi (Giunte e Presidente) e sottoscritto nei mesi scorsi, il Consorzio Z.I.A. si occupa, da quest’anno – con risorse totalmente a carico del proprio bilancio – della manutenzione del verde dei seguenti assi viari della Z.I.A.:

Strada Lunghezze parziali/complessiva - Progressive chilometriche Territorio comunale attraversato Soggetto gestore Totale Km Via Massa Avenza (n.3 provinciale) m 2500 (km 0+000 - km 2+500) Massa Provincia Massam 1053 (km 2+500 - km 4+153) Carrara Carrara 3,553 Via Massa Avenza (corsia lato monte) m 420 (Km 0+000 Km 0+410) Massa Provincia MassaCarrara 0,410 m 840 (Km 0+410 Km 1+250) Massa Comune di Massa 0,840 m 750 (Km 1+250 Km 2+000) Massa Consorzio ZIA 0,750 Via Dorsale (n.43 provinciale) m 3630,00 (km 0+000 - km 3+630) Massa Provincia Massam 345 (km 3+630 - km 3+975) Carrara Carrara 3,975 Via Catagnina (n.44 provinciale) m 119 (km 0+000 - km 1+197) Massa Provincia MassaCarrara 1,197 Via Bordigona (n.45 provinciale) m 120 (km 0+000 - km 1+207) Massa Provincia MassaCarrara 1,207 Via Oliveti (n.46 provinciale) m 2339 (km 0+000 - km 2+339) Massa Provincia MassaCarrara 2,339 Viale Zaccagna (n. 48 provinciale) m 1196 (km 0+000 - km 1+196) Carrara Provincia MassaCarrara 1,196 Via del Cemento (n. 49 Provinciale) m 285 (km 0+000 - km 0+285) Carrara Provincia Massam 340 (km 0+285 - km 0+625) Massa Carrara 0,625 Dir. Bordigona (n. 50 provinciale) m 296 (km 0+000 - km 0+296) Massa Provincia MassaCarrara 0,296 Via Martiri di Cefalonia (da sottopasso FS a Via Aurelia) m 400 (km 0+000 - km 0+400) Massa Comune di Massa 0,400 Via Martiri di Cefalonia (da Via Dorsale a Via Massa Avenza) m 400 (km 0+000 - km 0+400) Massa Comune di Massa 0,400 Via Aurelia lato mare (di competenza del Comune di Massa) m 2500 (km 0+000 - km 0+2500) Massa Comune di Massa 2,500 Strada Interna comparto ex Dalmine m 2500 (km 0+000 - km 0+2500) Massa Comune di Massa 2,500 Strada collegamento tra Via Catagnina a Via Aurelia m 300 (km 0+300 - km 0+300) Massa Comune di Massa 0,300 Via del Cesarino m 300 (km 0+300 - km 0+300) Massa Comune di Massa 0,300 Via dei Limoni m 650 (km 0+650 - km 0+650) Massa Comune di Massa 0,650 Via Massa Avenza (da intersezione con Via Martiri di Cefalonia a Via degli Unni compresa ritonda di inversione di marcia) m 600 (km 0+000 - km 0+600) Massa Consorzio ZIA 0,600 Via Martiri di Cefalonia (da Via Dorsale a sottopasso FS) m 400 (km 0+000 - km 0+400) Massa Consorzio ZIA 0,400 Via Martiri di Cefalonia interna comparto m 250 (km 0+000 - km 0+250) Massa Consorzio ZIA 0,250 Strade comparto Resine ed Azoto m 2400 (km 0+000 - km 0+2400) Massa Consorzio ZIA 2,400 Via dello sport m 800 (km 0+000 - km 0+800) Massa Consorzio ZIA 0,800 Via San Colombano m 1000 (km 0+000 - km 0+1000) Massa Consorzio ZIA 1,000 Via Adelmo Riccardi m 450 (km 0+000 - km 0+250) Massa Consorzio ZIA 0,450 Via Celia m 350 (km 0+000 - km 0+350) Massa Consorzio ZIA 0,350 Via Lottizzazione m 650 (km 0+000 - km 0+650) Massa Consorzio ZIA 0,650 Via Gotara (traversa chiusa di Via Longobarda) m 400 (km 0+000 - km 0+400) Massa Consorzio ZIA 0,400 Via Nuova Provinciale di Nazzano m 1000 (km 0+000 - km 0+ 1000) Carrara Consorzio ZIA 1,000 Strade comparto Area ASIex Cokeria m 1900 (km 0+000 - km 0+1900) Carrara Comune di Carrara 1,900 Via Aldo Pucciarelli m 350 (km 0+000 - km 0+350) Carrara Comune di Carrara 0,350 Via Bernieri – via Massa Avenza m 1200 (km 0+000 - km 0+1200) Carrara Comune di Carrara 1,200 Via Provinciale Avenza – Massa m 500 (km 0+000 - km 0+500) Carrara Comune di Carrara 0,500 Via Igino Cocchi m 250 (km 0+000 - km 0+250) Carrara Comune di Carrara 0,250 Via del Bravo m 300 (km 0+000 - km 0+300) Carrara Comune di Carrara 0,300 Via Carrara – Nazzano m 500 (km 0+000 - km 0+500) Carrara Comune di Carrara 0,500 Viale Turigliano, Via Frassina, SS 1 Aurelia lato mare (di comptenza el Comune di Carrara) m 2.500 (km 0+000 - km 2+500) Carrara Comune di Carrara 2,500 Totale 39,238

Il tutto, quindi, per un totale di oltre 39 Km di strade in cui il Consorzio Z.I.A. garantisce le seguenti attività: la manutenzione delle aree verdi con falcio di tali aree, il taglio di rovi, canneti e degli arbusti presenti in tali aree verdi (ove presenti), lo sfalcio e la pulizia delle aree bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali.

I lavori, iniziati lo scorso 08 luglio – a seguito di specifica procedura di affido, preceduta da manifestazione di interesse sulla piattaforma per le gare della Regione Toscana - e con termine, appunto, e per questa prima fase, entro il prossimo ferragosto, riprenderanno, nei mesi autunnali, con una seconda fase, totalmente uguale alla prima attualmente in corso e, quindi, con lo sfalcio del verde a bordo strada e nelle aree verdi di tutti gli assi stradali sopra-indicati.

A questa attività seguirà, nei prossimi giorni, anche una pulizia straordinaria (con raccolta dei rifiuti ivi presenti) di tutti questi assi stradali; pulizia che, in accordo con le due amministrazioni di Massa e di Carrara e sempre con risorse a valere sul Bilancio del Consorzio Z.I.A., verrà eseguita dalle due aziende speciali e in house dei due comuni che si occupano, appunto, della raccolta dei rifiuti.

Per la prima volta, da molti anni a questa parte, quindi, ed a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge regionale che regola il Consorzio Z.I.A., con l’accordo di tutti i soci pubblici (Regione Toscana, Comune di Massa, Comune di Carrara, Camera di Commercio e Provincia di Massa-Carrara), il Consorzio Z.I.A. torna ad occuparsi in maniera sistematica della Zona Industriale Apuana e della sua qualificazione, attraverso un programma strutturato e dedicato alla manutenzione degli assi stradali di tutta la Zona Industriale Apuana.

L’attuale programma di manutenzione ordinaria 2021 si pone, per altro e come già deciso in sede di assemblea, all’interno di un più complessivo programma pluriennale di manutenzione, anche straordinaria, delle aree di competenza del Consorzio Z.I.A. all’interno della zona industriale e che comprenderà, appunto, un consistente investimento, finanziato dalla Regione Toscana con la Delibera di Giunta Regionale n. 476 del 05 maggio scorso e da realizzarsi a partire già da quest’anno 2021 e nel prossimo anno 2022.

“Si tratta di lavori che confermano il completo riavvio delle attività del Consorzio Z.I.A. - commenta Leonardo Marras, assessore all'Economia della Regione Toscana - che abbiamo voluto fortemente rilanciare con una presenza per la prima volta maggioritaria e essenziale dell’ente Regione, un riavvio che pone, finalmente e nuovamente, il Consorzio Z.I.A. quale soggetto pubblico al servizio di tutta la Zona Industriale Apuana e della sua qualificazione e che, siamo certi, anche a sostegno di questa fase di ripresa dell’economia apuana e regionale, proseguirà proficuamente nei prossimi mesi, sia con le attività di manutenzione ordinaria già appaltate, sia con gli interventi straordinari al servizio di tutta la ZIA”.

“Avevamo creduto nel rilancio del Consorzio Z.I.A. – dichiara l‘assessore Paolo Balloni del Comune di Massa - e oggi vediamo i risultati di questa nostra scelta, grazie ad un lavoro attento di ricognizione delle criticità maggiori per la nostra area industriale che, in questa fase, non può prescindere da una qualificazione complessiva e costante di tutta la ZIA; un percorso, quello del Consorzio Z.I.A., a cui la nostra amministrazione ha garantito e garantirà, anche in futuro, la massima collaborazione anche per lo sviluppo di quelle attività di manutenzione straordinaria che sono attese da lungo tempo e che, sappiamo, saranno eseguite nei prossimi periodi”.

“Con questo programma di manutenzione 2021 – dichiara, quindi, l’assessore Andrea Raggi del Comune di Carrara – la completa integrazione delle attività del Consorzio Z.I.A. anche verso le aree stradali del Comune di Carrara è stata totalmente completata ed oggi il Consorzio, anche grazie alla collaborazione di tutti gli uffici tecnici dei Comuni e della Provincia e, quindi, anche del Comune di Carrara, è divenuto, finalmente, uno strumento al servizio di tutto il territorio; ebbene, non era un risultato scontato e che abbiamo il piacere di constatare anche nella prospettiva dei futuri investimenti”.

“Che la Zona Industriale Apuana – dichiara, anche, Dino Sodini, Commissario della Camera di Commercio di Massa-Carrara – avesse bisogno di una gestione complessiva delle proprie attività di manutenzione – al di là dei confini comunali - era un tema che il mondo delle imprese aveva sollevato da tempo e che, quindi, oggi, questa attività trovi una propria ragion d’essere con il programma di attività del Consorzio Z.I.A. e per come lo stesso è stato deliberato dall’assemblea del Consorzio in accordo con il Comitato di Area della ZIA (in cui sono presenti anche le principali associazioni imprenditoriali), non può che farci piacere, così come attendiamo con altrettanta positività le prossime attività d’investimento che il Consorzio realizzerà nella nostra Zona Industriale”.

“Ridare al Consorzio Z.I.A. una centralità progettuale ed un’attenzione alla qualificazione della Zona Industriale Apuana nel suo complesso – dichiara, infine, Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di Massa-Carrara – erano le due principali priorità che avevamo indicato a suo tempo e che, oggi, in una fase di ripresa della nostra economia, divengono ancora più essenziali, due priorità che vediamo verificate in questo programma di manutenzione ordinaria della ZIA e che, quindi, ci fanno ben sperare anche per il futuro delle attività consortili a cui assicureremo, come abbiamo già fatto, la nostra massima collaborazione istituzionale e tecnica”.